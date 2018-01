Der "Gay Village Killer" soll mindestens fünf Schwule getötet haben

, noch kein Kommentar

Gruselige Pressekonferenz in Toronto: Wie die Polizei der kanadischen Metropole am Montag mitteilte, soll ein 66-jähriger Landschaftsgärtner fünf schwule Männer ermordet haben. Die Opfer waren zwischen 2012 und 2017 als vermisst gemeldet und fast alle zuletzt im "Gay Village" genannten Szeneviertel Torontos gesehen worden.

Der mutmaßliche Täter Bruce M. war bereits am 18. Januar wegen zwei Morden festgenommen worden. Im Laufe der Ermittlungen brachte ihn die Polizei in Verbindung mit drei weiteren Todesfällen. So wurden u.a. in größeren Blumenkübeln an Arbeitsstätten des selbstständigen Landschaftsgärtners menschliche Überreste gefunden.



Bei den fünf Toten handele es sich um schwule Männer zwischen 44 und 58 Jahren, teilte die Polizei weiter mit. Mindestens einer der Männer soll eine sexuelle Beziehung mit dem mutmaßlichen Täter gehabt haben. Die Ermittler gehen von weiteren Opfern aus und durchsuchen derzeit rund 30 Grundstücke von früheren Kunden des Landschaftsgärtners.



Der mutmaßliche Täter ist nach einem Bericht der Zeitung "Toronto Star" vorbestraft, weil er 2003 einen Mann mit einem Metallrohr angegriffen hatte. Als Teil der Strafe wurde ihm untersagt, das Gay Village zu betreten und Zeit mit männlichen Sexarbeitern zu verbringen. (cw)