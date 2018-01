Matthias erhält Heiratsantrag im Dschungel

Matthias sagt vor sieben Millionen Zuschauern "Ja" (Bild: Screenshot RTL)

Das ist RTL-Dschungelromantik: Am Abend des 11. Tages versammelten sich die Teilnehmer von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" ums Mini-Lagerfeuer und durften einander Briefe von ihren Liebsten vorlesen, damit endlich mal wieder Tränen zu sehen sind (Moderatorin Sonja Zietlow: "Kaum hörte der Regen auf, wurde es schon wieder feucht").



Als erster an der Reihe war der schwule Kandidat Matthias Mangiapane. Vorleserin war Natascha Ochsenknecht ("da heul' ich bestimmt"). Der Brief stammte von Matthias' langjährigem Freund Hubert Fella, mit dem er erst vor einem halben Jahr in der RTL-Realityshow "Sommerhaus der Stars" aufgetreten war (queer.de berichtete).



Natascha hält den Brief an Matthias in den Händen (Bild: MG RTL D)

"Möchtest du mich heiraten?"

Hubert schrieb, dass er stolz auf seinen Liebsten sei, "was du alles geleistet hast". Und weiter: "Wir kennen uns jetzt schon über elf Jahre und du fehlst mir wie am ersten Tag. Ich möchte bis zum Ende meines Lebens mit dir zusammenbleiben." Daraufhin sagte Natascha: "Da ist ein Herz gemalt, da steht drin: 'Möchtest du mich heiraten?'"



Matthias stiegen die Tränen in die Augen, als er die Frage bejahte: "Natürlich will ich dich heiraten". Später beschrieb er beim Einzelinterview, wie sehr er seinen Hubert liebe: "Wenn ich mir einen Mann hätte backen müssen, hätte er genauso ausgesehen, auch mit den Ecken und Kanten, die er hat." Und weiter: "Hubert ist einfach mein Traummann."



Hubert und Matthias in einem Promo-Bild für die RTL-Sendung "Sommerhaus der Stars" aus dem vergangenen Jahr

Ganz spontan oder überraschend war der Antrag indes nicht, wie auch einigen Medien schnell aufgefallen ist. "Spiegel Online" bezeichnete die Szene als "fast-romantischsten Möglicherweise-Moment", der vorher geplant worden sei. Laut der ehemaligen Dschungel-Lästerzunge Helena Fürst liefen bei RTL II "schon die Planungen für eine Hochzeitsserie von Matthias und Hubert".

Paar wollte bereits 2014 für RTL heiraten

Tatsächlich plante das Paar bereits 2014, sich vor den RTL-Kameras zu vermählen. Der Kölner Privatsender zeigte damals zu Weihnachten die Doku-Reihe "Die Schlagerstars", in denen Matthias und Hubert auf einem Trip nach Las Vegas begleitet wurden. Eigentlich sei geplant gewesen, dass sich beide dort das Ja-Wort geben – allerdings übersah die Produktion ein wichtiges Detail, wie es auf dem Blog des Promi-Paares festgehalten ist: "Eigentlich war eine Hochzeit geplant, aber weder RTL noch andere wussten, dass Schwule zu dieser Zeit noch nicht im Staat Nevada heiraten durften". Dabei hätte ein Blick auf queer.de eigentlich genügt.



Ohnehin schien RTL damals wenig Vertrauen in die beiden "Stars" gehabt zu haben. Die Realityshow wurde zwischen 4 und 5 Uhr morgens ausgestrahlt, wenn praktisch niemand nüchtern vor dem Fernseher sitzt. Da sich Matthias jetzt zum "Dschungelstar" gemausert hat, könnte sich der Kölner Sender – oder seine Satelliten Vox, RTL II oder RTLplus – wohl nochmals an eine Hochzeitsshow wagen.



Nach dem Abgang von Tatjana Gsell, die von den Zuschauern am Montagabend aus dem Camp gewählt wurde, ist Matthias nach fünf Abgängen bereits unter den Top-7 der zwölften Staffel. RTL könnte also die Chance erhalten, zum ersten Mal eine königliche Hochzeit mit einem schwulen Paar zu übertragen – auch wenn es sich "nur" um den Dschungelkönig dreht. (dk)

