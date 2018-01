Deutsche zeigen "relative Toleranz" gegenüber Transpersonen

Heute, 16:36h,

Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des französischen Marktforschungsunternehmens Ipsos spricht sich eine deutliche Mehrheit von 60 Prozent der Deutschen dafür aus, dass hierzulande mehr zum Schutz von Transpersonen unternommen werden soll. Damit liegt Deutschland genau im Schnitt der 16 Länder, in denen Ipsos die Bevölkerung nach ihrer Meinung zu Transpersonen befragt hat.



Nur gut die Hälfte der Amerikaner, Polen und Ungarn fordern mehr Engagement für geschlechtliche Minderheiten. Dagegen befürwortet eine Supermehrheit der Spanier und Briten (je 81 Prozent) sowie Argentinier (84 Prozent), diese "zu schützen und zu unterstützen".



In Deutschland glaubt zudem nur ein wenig mehr als die Hälfte der Befragten, dass sich auf nationaler Ebene die Toleranz gegenüber Transpersonen verbessert – diese pessimistische Einstellung ist im Vergleich mit anderen Ländern überdurchschnittlich, da in Staaten wie Kanada, den USA und Schweden drei Viertel aller Befragen von einer Verbesserung der Lage ausgehen.



Dabei geben sich die Deutschen im Vergleich zu Bürgern anderer Länder durchaus tolerant: So haben 74 Prozent der Bundesbürger kein Problem damit, wenn Transpersonen heiraten. In Südkorea (37 Prozent), Serbien (38 Prozent) und Polen (40 Prozent) gönnt dagegen nur eine Minderheit Transpersonen das Recht auf Ehe.



In Deutschland sind zudem lediglich zwölf Prozent der Meinung, dass Menschen, die eine andere Geschlechteridentität leben, die Tradition der Kultur verletzen würden. Nur unter den Japanern (zehn Prozent) gibt es noch weniger kulturelle Vorbehalte. Dagegen sehen sehr viele Amerikaner (41 Prozent), Ungarn (42 Prozent) und Serben (50 Prozent) Transpersonen als kulturfremd an.



Einige der deutsche Studienergebnisse im Vergleich mit dem internationalen Durchschnitt (Bild: Ipsos)

"Große Fortschritte"

Dr. Robert Grimm, der Leiter der Sozial- und Politikforschung von Ipsos, sieht hierzulande "große Fortschritte bei der gesellschaftlichen Akzeptanz geschlechtlicher Vielfalt". Als Beispiel nennt er die Anerkennung des Dritten Geschlechts, die vom Bundesverfassungsgericht im letzten Herbst angeordnet wurde (queer.de berichtete). International gebe es dagegen viele negative Entwicklungen für Transpersonen, etwa das von US-Präsident Donald Trump geplante Trans-Verbot im amerikanischen Militär. "Deshalb ist die relative Toleranz der Deutschen gegenüber Transgendern besonders positiv", so Grimm. Dennoch seien auch hierzulande Diskriminierung und Hassdelikte gegen Transpersonen ein Problem.



Die Befragung wurde in den Ländern Argentinien, Australien, Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Italien, Japan, Kanada, Polen, Serbien, Südkorea, Spanien, Schweden und den USA durchgeführt. Die internationale Stichprobe umfasste etwa 12.500 Erwachsene, davon über 1.000 in Deutschland. Die Befragung fand zwischen dem 24. Oktober und dem 7. November des vergangenen Jahres statt. (cw)