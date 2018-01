"Glee"-Star Mark Salling gestorben

Mark Salling spielte bei "Glee" sechs Staffeln lang den Schüler Noah Puckerman (Bild: FOX)

Mark Salling, der sechs Jahre lang einer der Hauptdarsteller der Musicalserie "Glee" war, ist tot. Ein Sprecher des amerikanischen Schauspielers bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass Salling "am frühen Dienstagmorgen gestorben" sei. Zur Todesursache machten zunächst weder er noch die Behörden Angaben.



Nach US-Medienberichten soll Salling Selbstmord begangen haben. So habe ein Sprecher der Polizei anonym erklärt, dass sich der 35-Jährige in der Nähe eines Flussbettes in Tujunga, einem Stadtviertel von Los Angeles, erhängt habe. Die Polizei untersuche den Fall als Suizid. Offiziell bestätigte das LAPD nur, dass Salling seit 3 Uhr morgens als vermisst gemeldet worden sei.



Salling stellte zwischen 2009 und 2015 den Highschool-Footballspieler Noah "Puck" Puckerman dar. Ein halbes Jahr nach dem Ende der Serie kam sein Absturz: Er wurde wegen des Besitzes von kinderpornografischem Bildmaterial auf seinem Computer von der Polizei in Los Angeles verhaftet. Seine damalige Freundin hatte ihn laut Medienberichten angezeigt, nachdem sie das Material entdeckt hatte. Im Mai 2016 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage, weil er zehntausende Bilder und hunderte Videos mit kinderpornografischem Inhalt besessen hatte. Laut den Gerichtsdokumenten zeigte das Material die sexuelle Misshandlung von Kindern, von denen einige erst drei Jahre alt waren.

Urteil gegen Salling sollte Anfang März verkündet werden

Im Oktober bekannte sich Salling schuldig und machte einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Für das Schuldeingeständnis sei seine Haftzeit von maximal 20 Jahren auf vier bis sieben Jahre reduziert worden (queer.de berichtete). Das Urteil hätte am 7. März verkündet werden sollen.



Die Musicalserie "Glee", die von einem Schulchor handelt, war wegen ihrer Toleranzbotschaften und der Behandlung von Themen wie Homo- und Transsexualität, Mobbing und Diskriminierung von LGBTI-Aktivisten hoch gelobt worden (queer.de berichtete). In Amerika lief sie sechs Staffeln lang erfolgreich im Sender FOX, in Deutschland stieß sie dagegen bei ihrer Erstausstrahlung auf Super RTL und später auf VIVA nur auf ein sehr begrenztes Zuschauerinteresse.



Bereits 2013 starb einer der Hauptdarsteller von "Glee": Der kanadische Schauspieler Cory Monteith war in einem Hotel in Vancouver tot aufgefunden worden. Das gerichtsmedizinische Institut der Provinz British Columbia teilte später mit, Monteith sei an einer Überdosis von Alkohol und Heroin gestorben – es gebe keine Anzeichen auf Selbstmord, vielmehr habe es sich um einen "tragischen Unfall" gehandelt (queer.de berichtete). (dk)