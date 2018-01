Konrad-Adenauer-Stiftung lädt zur Anti-Gender-Tagung

Bereits die Einladung zu der Veranstaltung liest sich, als sei sie von AfD oder "Demo für alle" (DfA) verfasst worden

Von Norbert Blech

"Wissen Sie, was die Gender-Ideologie will und wie sie unsere Gesellschaft verändert?" Zur Beantwortung dieser Fragen lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung zu einem "Politischen Salon" am 3. Februar in Mainz – bereits der Titel "Gender, Instrument der Umerziehung? Ziele, Kosten, Wirkung" lässt kein Forum der Aufklärung erwarten.



Die "Gender-Theorie" gehe davon aus, dass jeder sein "soziales Geschlecht" bestimmen könne: "Wer heute Mann ist, kann sich morgen als Frau definieren", beklagt sich Karl-Heinz B. van Lier, Leiter des Landesbüros der CDU-Stiftung, bereits im Einladungsflyer (PDF). Es handle sich um "eine auf Selbstoptimierung ausgerichtete Ideologie, die in ihrer verkürzten Logik die Familie negiert [und] mit dem christlichen Menschenbild nichts zu tun hat".



Unter dem Begriff "Gender-Ideologie" haben neurechte und christlich-fundamentalistische Kreise in den letzten Jahren eine umfassende Verschwörungstheorie entwickelt, die unterschiedliche Themen samt ihren unterschiedlichen Akteuren unter ein gemeinsam zu bekämpfendes Schlagwort stellt: Von der Emanzipation und Gleichstellung von Frauen über die Rechte von Homo- und Transsexuellen bis zu Schulaufklärung über LGBTI sowie Sexualpädagogik, Gender Studies und queere Kultur und Philosophie wird alles unter "Gender" zusammengefasst.



Karl-Heinz B. van Lier betont hingegen, der frühere SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder habe "die als Gender-Mainstream bezeichnete Ideologie als Staatsziel zur Gleichstellung von Frauen und Männern beschlossen" und Papst Franziskus diese Ideologie als "Feind der Ehe" bezeichnet. Ohne sich von den Zitaten zu distanzieren, schreibt die Stiftung weiter: "'Es gibt heute einen Weltkrieg, um die Ehe zu zerstören', sagte er. Die Ehe werde nicht 'mit Waffen zerstört', sondern 'man zerstört sie mit Ideen.'"



Auch der umstrittene, frauen-, homo- und transfeindliche Evolutionsbiologie Prof. Ulrich Kutschera wird in dem Flyer zustimmend mit einer Aussage über Gender Studies zitiert: "Solche Lehren sind eine Schande für den Wissenschaftsstandort Deutschland."

Von der "Demo für alle" zur Adenauer-Stiftung

Was sich wie eine Einladung zu einem Kongress der "Demo für alle" liest, ist auch teilweise einer: So soll die "Philosophin, Sprach- und Politikwissenschaftlerin" Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz sprechen, die bereits vor zwei Jahren beim ersten "wissenschaftlichen" Symposium der "Demo für alle" in Stuttgart einen Vortrag hielt (queer.de berichtete).



Gerl-Falkovitz, die nach etlichen religösen Lehrstühlen in Deutschland inzwischen an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz bei Wien tätig ist, sitzt im "wissenschaftlichen Beirat" des "Deutschen Instituts für Jugend und Gesellschaft" (DIJG), das unter Christl Ruth Vonholdt gegen die LGBT-Emanzipation ankämpft und für die "Heilung" Homosexueller wirbt. "Zu modischer Breite angewachsen ist heute ein ideologisch unterfüttertes Ausweichen vor dem anderen Geschlecht", beklagt Gerl-Falkovitz auf der Institutswebseite. "Männer flüchten sich zu Männern, Frauen zu Frauen. Homoerotik vermeidet jeweils die Zwei-Einheit aus Gegensatz, sie wünscht Zwei-Einheit aus Gleichem." Damit sperre sich die Moderne der "Genesis-Vision", obwohl das "Einlassen auf das fremde Geschlecht eine göttliche Spannung" und "die Lebendigkeit des Andersseins" ausdrücke.



Mann und Frau seien das "Bauprinzip des Universums", das "Schlüssel-Schloss-Modell", meinte Gerl-Falkovitz in Stuttgart. Und das habe seine Grenzen: "Zwei Schlüssel schließen nichts auf und zwei Schlösser öffnen sich auch nicht gegenseitig."

"Zum Glück verschieden: Mann und Frau. Für ein neues Selbstbewusstsein anstelle von Gender", heißt ihr Vortrag in Mainz. Über "Gender Mainstreaming – Was hat das mit Pädagogik zu tun?" soll Josef Kraus referieren, bis letztes Jahr Chef des Deutschen Lehrerverbands. Als socher agitierte er öffentlich, etwa im CSU-Organ "Bayernkurier" oder in der "Jungen Freiheit" gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg als "Gesinnungslehrplan" (queer.de berichtete).



Kraus ist gerne gesehener Redner beim erzkonservativen Forum Deutscher Katholiken. Auf der Webseite des "Demo für alle"- und Opus-Dei-nahen Aktivisten Jürgen Liminski schrieb er im letzten Jahr unter anderem, er stehe hinter einem (für Homo-Hasser erstellten und in Anti-Gender-Kreisen wild verbreiteten) Rechtsgutachten, wonach es verfassungswidrig sei, im Unterricht Homo- und Transsexualität als gleichwertige Ausdrucksformen von Sexualität darzustellen. Auch queere Schulaufklärungsteams seien verfassungswidrig, "wenn damit das Ziel der Vermittlung von Akzeptanz nicht-heterosexueller Verhaltensweisen verfolgt wird".



Parteiübergreifender Kampf gegen "Gender-Sprache"



Auf dem gleichen Kongress der "Demo für alle" wie Gerl-Falkovitz sprach auch der Autor und Gymnasiallehrer Dr. phil. Tomas Kubelik: Sein Thema in Mainz lautet "Kritik an der feministischen Sprache – Ein Vergleich mit Frankreich" (während der Tagung in Mainz wird an Kubelik – von einem Verein mit Josef Kraus als Kuratoriumsmitglied – der "Deutsche Schulbuchpreis" verliehen, der auch schon an Bücher mit kreationistischen Ideen oder 2001 an die Mutter aller Anti-LGBTI-Aktivistinnen, Christa Meves, ging). In Stuttgart beklagte er eine "Verhunzung" der Sprache und eine "großartig alimentierte hässliche Fratze der feministischen Bewegung"



Kubelik forderte in Stuttgart eine "Freiheit des Formulierens (…) und des Denkens", gegen "das Feministendeutsch". Schließlich gebe es doch "keine strukturelle Benachteiligung von Frauen in dieser Gesellschaft" mehr

Das Interesse der Union an diesem Gender-Unterthema könnte sich damit erklären, dass die AfD derzeit in mehreren Landtagen Anträge diskutieren lässt, eine gender-gerechte Sprache in allen staatlichen Bereichen komplett abzuschaffen, von Gender-Stern über Binnen-I bis hin zu Doppelungen wie "Bürgerinnen und Bürger". Stattdessen solle immer das Maskulinum verwendet werden – und das auch dort, wo die Entscheidung zur Nutzung von Alternativen freiwillig-autonom geschieht wie in Hochschulen oder sinnvoll bis notwendig erscheint wie etwa in Gleichstellungsabteilungen von Verwaltungen (PDFs der Entwürfe: Saarland, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen). Der (schwule und extrem rechte) Bremer AfD-Abgeordnete Alexander Tassis sprach dazu von der "Schande" der "belästigenden Ausdrucksformen des Gender Mainstreaming", die der "deutsche Bürger (…) ertragen" müsse – der Gedanke, dass hier nicht nur die Sprache, sondern die damit ausgedrückte Vielfalt angegriffen werden soll, erscheint nicht abwegig.



Die CDU scheint dennoch hellhörig geworden zu sein: Die rheinland-pfälzische Landeschefin Julia Klöckner hatte erst letzte Woche polemisiert: "Rot-grüne Feministinnen kämpfen heute für gendergerechte Sprache, aber sie schweigen, wenn es um die Rolle der Frau in arabisch-patriarchalischen Familien in Deutschland geht". Sie übernahm damit praktisch einen "Gedanken" aus einer Rede des AfD-Abgeordneten Martin Reichert eine Woche zuvor im Bundestag.



CDU: Homophobie nur bei Migranten



"Gender ist gegen die Familie gerichtet" könnte auch der Titel einer AfD-Rede sei – so ist hingegen in Mainz ein Vortrag der familienpolitischen Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Simone Huth-Haage, betitelt. Im letzten Oktober meinte sie im Landtag, in der Union gebe es unterschiedliche Ansichten, ob auch homosexuelle Paare heiraten dürfen sollten: "Es gibt gute Gründe für beide Seiten."



Simone Huth-Haage, hier in einem Video zum Wahlkampf 2011, ist seit 2001 Abgeordnete des Mainzer Landtags

"Die Schärfe und der Wille, all jene aus der gesellschaftlichen Diskussion auszuschließen, die den Ehebegriff von Haus aus mit einer heterosexuellen Partnerschaft verbinden, haben unserer Diskussionskultur in Deutschland nachhaltig geschadet", beklagte die Abgeordnete. "Vielen wurde kurzerhand Homophobie unterstellt, um Wortbeiträge auszugrenzen und sich nicht weiter mit den Argumenten auseinanderzusetzen." Trotz der jahrelangen gesellschaftlichen Debatte beklagte die Politikerin eine "überhastete" Verabschiedung des Eheöffnungs-Gesetzes, die verfassungsrechtliche Bedenken ignoriere und kaum eine Diskussion über das damit verbundene Adoptionsrecht geboten habe. Der Ausschluss vieler Paare, etwa älterer, von der Adoption solle dabei doch "alle denkbaren Widerstände und Unregelmäßigkeiten für die Kinder vermeiden".



In bester AfD-Manier warnte Huth-Haage zugleich davor, dass "insbesondere unter Migranten islamischer Herkunft nicht selten Homosexualität an sich geleugnet und mit Gewalt bedroht" werde. "Für die Zukunft bin ich gespannt, ob diejenigen, die sich heute so euphorisch zeigen, angesichts der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, sich auch so vehement für Homosexuelle einsetzen, wenn unsere zunehmend vielfältige Gesellschaft Homosexualität erneut in Frage stellt."



"Gender" als zu bekämpfendes Virus



Die von der Union laut Huth-Haage auf "einem hohen Niveau und mit großem Respekt" geführte Debatte zur Ehe für alle sah allerdings auch so aus, dass Karl-Heinz B. van Lier, der die Mainzer Tagung mit einem Einführungsvortrag beginnt, 2015 vor einer "staatlichen Umerziehung der Gesellschaft" warnte: "Die Veränderung der traditionellen Familie als überholtes Lebensmodell ist das erklärte Ziel beinahe aller Parteien".



Familien erhielten von der Politik nicht den grundgesetzlichen Schutz, sondern würden "entsprechend anderer Lebensentwürfe den Ideen des staatlich verordneten Gender-Mainstreams, des Feminismus bzw. der Gleichstellung" angeglichen, so van Lier. "Dabei ist Gender als ein Virus zu begreifen, welches die Vitalität der Gesellschaft angreift" und keine Familie kenne. Das kooptierte Vorstandsmitglied der CDU-Rheinland-Pfalz forderte Widerstand: "Großdemonstrationen in Madrid, Paris und Rom zur 'Verteidigung der Familie' sind ein ermutigendes Beispiel."



Aus der Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Laut Webseite ist die Veranstaltung inzwischen ausgebucht

Ungefähr zeitlich zum Aufkommen und Wachsen der "Demo für alle", die sich diese Demonstrationen zum Vorbild nahm und anfänglich dabei von der CDU in Baden-Württemberg unterstützt wurde, erschienen diese Zeilen van Liers in einer Ausgabe des Magazins "Kirche Heute", die auch die homofeindliche "Salzburger Erklärung" mehrerer Geistlicher gegen die "zerstörerische" Gender-Ideologie enthielt. Der Salzburger Weihbischof Andreas Laun betonte in einem Magazin-Grußwort, die "Gender-Ideologie" sei dämonisch und ein "Kampf der Feinde Gottes gegen die Familien" wie im Kommunismus und im NS-Staat.

