Berlin: Schwuler Lehrer in seiner Wohnung ermordet

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Berlin-Charlottenburg ermittelt seit Montagnachmittag die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt.



Gegen 16.40 Uhr öffnete die Feuerwehr eine Wohnung in der Suarezstraße, weil Bekannte den 36 Jahre alten Mieter Martin B. nicht erreichen konnten. Der Mann, der als Lehrer tätig und plötzlich nicht mehr zur Arbeit erschienen war, lag tot in seiner Wohnung. "Die Auffindesituation ergab den Verdacht eines Fremdverschuldens", heißt es dazu im Polizeibericht vom Dienstag.



Obwohl die Polizei eine Nachrichtensperre verhängte, um kein Täterwissen preiszugeben, berichtete unter anderem die "Berliner Zeitung", dass erste Spuren in die "homosexuelle Szene" führen sollen. So wird vermutet, dass das Opfer seinen Mörder selbst zu sich in die Wohnung eingeladen habe.



Bisher ist nicht bekannt, wie der Lehrer ums Leben kam, wie er den Täter kennenlernte und ob etwas gestohlen wurde. (cw)