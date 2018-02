Schwule Liebe auf der Schaf-Farm

Heute, 09:14h,

Das Leben des 24-jährigen Johnny ist karg und einsam. Er wohnt und arbeitet auf der abgelegenen Schaf-Farm seiner Familie im Norden Englands. Zwischen ihm, seinem kranken Vater und der stoischen Großmutter fallen nur wenige, grobe Worte. Um seine Frustration zu betäuben, betrinkt er sich jeden Abend im nahe gelegenen Pub und hat ab und zu unverbindlichen Sex mit jungen Männern.



"God's Own Country" ist seit 30. Januar fürs Heimkino erhältlich

Als im Frühjahr der gleichaltrige Saisonarbeiter Gheorghe aus Rumänien auf die Farm kommt, ist Johnny zunächst misstrauisch und mürrisch. Doch je mehr Zeit die beiden jungen Männer während der harten Farmarbeit miteinander verbringen, desto intensiver wird ihre Beziehung. Aus flüchtigen Blickenund Gesten werden Berührungen, bis sie in der Abgeschiedenheit eines Camps in den Hochmooren das erste Mal Sex miteinander haben.



Johnny begehrt Gheorghe nicht nur körperlich, er fühlt bei ihm auch eine Geborgenheit, die er zuvor nicht kannte. Doch was passiert, wenn die Saison zu Ende ist und Gheorghe zurück nach Rumänien muss?



Regisseur Francis Lee hat sein raues Regiedebüt in der eigenen Heimat gedreht: der ehemaligen Grafschaft Yorkshire, die Engländer aufgrund ihrer archaischen Landschaft auch "God's Own Country" nennen. Inmitten einer unwirtlichen Natur erzählt Lee in Bildern von harscher Schönheit die packende Geschichte einer sexuellen und emotionalen Erweckung – und die Geschichte einer gewaltigen Liebe.



Der von der Kritik vielgelobte Spielfilm in nun in einer deutschen Synchronfassung auf DVD und Blu-ray erhältlich. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zur DVD



God's Own Country. Spielfilm: Großbritannien 2017. Buch und Regie: Francis Lee. Darsteller: Josh O'Connor, Gemma Jones, Ian Hart, Alec Secareanu. Laufzeit: 104 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional): FSK 12. Edition Salzgeber.