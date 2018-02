Dschungelshow: Matthias ist raus

Matthias Mangiapane freut sich auf sein Hotelzimmer (Bild: Screenshot RTL)

Schluss, aus, vorbei: An Tag 14 wählten die RTL-Zuschauer den einzigen schwulen Kandidaten Matthias Mangiapane aus dem Dschungelcamp. Der 34-Jährige mit viel Realityerfahrung hatte in den letzten Wochen im Camp vor allem mit Zickereien und Theatralik für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun muss die Show in den verbleibenden zwei Folgen ohne ihn auskommen.



Der Abgang wurde kurz nach halb zwölf deutscher Zeit von den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verkündet: Sie klärten die "Stars" darüber auf, dass dieses Mal Ex-Bachelorette-Sieger David Friedrich und Matthias die wenigsten Stimmen erhalten hätten. Am Ende traf es Matthias, der darauf freudig strahlend mit "ach, wie schön" und "ich kann heim" reagierte. Matthias wird damit die Show als Fünftplatzierter von insgesamt zwölf Kandidaten verlassen. Neben David kämpfen bis Samstagnacht noch Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser, Schlagersängerin Tina York und Ex-DSDS-Kandidat Daniele Negroni um die Dschungelkrone.



In seiner letzten Show spielte Matthias, dem sein Freund in einem Brief drei Tage zuvor noch einen fernsehtauglichen Heiratsantrag gemacht hatte, noch eine große Rolle – wenn auch zunächst eher als schlechtes Beispiel: Daniele Negroni durfte nämlich für genau jene Dschungelprüfung antreten, die Matthias eine Woche zuvor noch mit großen Gestus abgelehnt hatte, was Moderator Daniel Hartwich noch einmal betonte: "Der Matthias hat verweigert, aber ich glaube, du kannst das schaffen." Tatsächlich: Daniele drückte im "Spaßbad Murwillumbah 2.0" beide Zähne zusammen – und holte alle Sterne.

Matthias auf Schatzsuche

Auch Matthias erhielt seinen Moment in der Sonne: Gemeinsam mit Tina York durfte er auf die Schatzsuche gehen, also in die Mini-Prüfung: mit weiß geschminkten Gesichtern und in hautengen, schwarzen Anzügen mussten sie gegenseitig Begriffe wie "Frauenarzt", "Toilettenspülung", "Mehlwurm", "Intimpiercing", "High Society", aber auch Personen wie "Daniele", "Matthias", "Tina" oder "Dr. Bob" erraten. Allerdings hatte hier eindeutig Tina die besseren Sprüche parat ("C'est la vie, wie der Engländer sagt"). Am Ende gewannen die beiden für die Camper ein Glas Instantkaffee.



Am letzten Tag zeigte Matthias noch einmal, was in ihm steckt (Bild: MG RTL D)

Wahrscheinlich wird es für Matthias noch eine Anschlussbeschäftigung bei RTL geben. Immerhin hatte der Sender den Realitykandidaten seit Monaten systematisch aufgebaut. Nachdem er die letzten Jahre vor allem bei günstig produzierten Shows des RTL-Schwestersenders Vox aufgetaucht war, durfte er erst letztes Jahr ins "Sommerhaus der Stars" ziehen (queer.de berichtete). Dort belegte er mit seinem langjährigen Freund Hubert Fella den dritten Platz.



Seinen fünften Rang im Dschungel redete Matthias im RTL-Interview sofort nach seinem Rausschmiss schön: "Ganz ehrlich, ich hab gedacht, dass ich viel, viel früher gehen muss und deswegen bin ich megazufrieden, wie es gelaufen ist." Nun glaube er, dass Daniele zum König gewählt wird – "Ich würde es dem Kleinen einfach von Herzen unheimlich gönnen." (dk)