Erzbistum lädt Lesben und Schwule zum Treue-Kurs

Premiere in der katholischen Kirche: Am 24. und 25. Februar lädt das Erzbistum Turin erstmals Lesben und Schwule zu einem Treue-Kurs in den Räumen eines Frauenordens ein. Auf dem Programm stehen Gebete, Meditationen und Gespräche mit einem Jesuitenpater zum Thema Liebe und Monogamie.



Man wolle sich nicht als Lehrmeister aufspielen, stellte Gianluca Carrega, der offizielle Homosexuellen-Beauftragte des Erzbistums, gegenüber dem Onlineportal "Vatican Insider" klar. "Aber wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass auch Homosexuelle Treue verdienen."

Kein Treue-Schwur bei der Lebenspartnerschaft

Hintergrund des neuen Angebots, das sich an lesbisch-schwule Singles wie Paare richtet, sei die fehlende Verpflichtung zur Treue im 2016 in Kraft getreteten italienischen Lebenspartnerschaftsgesetz. Diese Lücke wolle das Erzbistum schließen, so Carrega. "Das Gesetz kann bestimmen, welche Mindestanforderungen es gibt, aber wir wollen von der Qualität der Beziehung reden."



Gegenüber "Vatican Insider" sprach der Seelsorger von einer "widersprüchlichen" Lehre der katholischen Kirche. Während homosexuelle Singles nach einem One-Night-Stand einfach beichten gehen könnten, würde monogamen Homo-Paaren, die auf Sex nicht verzichten, die Sakramente verweigert. Die Kirche müsse sich mehr Gedanken über den Wert der gleichgeschlechtlichen Liebe machen, forderte Carrega. "Sonst riskieren wir große Schäden und fördern unter den Gläubigen Heimlichkeit und das Sich-aus-der-Verantwortung stehlen." (cw)