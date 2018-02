So geht Aufklärung über LGBTI in der Kita!

Heute, 07:56h, noch kein Kommentar

Im Rahmen der Initiative "Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt" ist die neue Handreichung "Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben – Sexuelle und Geschlechtliche Vielfalt als Themen frühkindlicher Inklusionspädagogik" erschienen.



Das 140-seitige Heft unterstützt Fachkräfte, Teams und Einrichtungen der frühkindlichen Bildung dabei, sich im Rahmen der Inklusionspädagogik mit den Vielfaltsdimensionen Geschlecht, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung zu beschäftigen. Damit liegt erstmals im deutschsprachigen Raum eine derartige Handreichung für den Bereich der frühen Bildung vor.

Information, Praxishilfen und Materialien



Die Handreichung wurde von der Bildungsinitiative Queerformat erarbeitet

Im ersten Teil der Broschüre klären Grundlagentexte wichtige Begriffe und machen deutlich, welche Relevanz die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt schon für die frühkindliche Bildung haben und wie wichtig ein umfassender inklusiver Umgang mit sozialer Vielfalt in der pädagogischen Praxis ist.



Der zweite Teil regt mit Praxishilfen, etwa einer Checkliste und konkreten Handlungsempfehlungen, dazu an, inklusives Handeln in der Kita umzusetzen und zu verankern. Im dritten Teil sind pädagogische Materialien für die Kita-Praxis wie Bilderbücher und weitere Medien zusammengestellt, die Fachkräfte einsetzen können, um mit jungen Kindern über Geschlechter- und Familienvielfalt zu sprechen.



Die Handreichung wurde von der Bildungsinitiative Queerformat erstellt und von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gefördert. "Der Umgang mit Vielfalt und Diversität in der pädagogischen Arbeit ist Anspruch und Herausforderung gleichermaßen", erklärte Staatssekretärin Sigrid Klebba (SPD) in ihrem Vorwort.



Die digitale Fassung der Handreichung steht zum Download auf queerformat.de bereit. Das gedruckte Heft kann kostenfrei beim Berliner Senat per Fax-Formular oder Email an

bestellt werden. (cw/pm)