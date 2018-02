"I Kissed A Girl": Katy Perry kritisiert eigenen Song

oouinouin / flickr) Katy Perry ist seit zehn Jahren im Musikbusiness erfolgreich (Bild:

Heute, 13:37h, noch kein Kommentar

Die amerikanische Popsängerin Katy Perry hat in einem Interview mit dem Magazin "Glamour" den Text ihres im Frühjahr 2008 erschienenen Megahits "I Kissed A Girl" kritisiert, den sie selbst verfasst hatte. "Wenn ich den Song noch mal schreiben müsste, würde er wahrscheinlich anders aussehen. Der Text hat einige Klischees bedient", sagte die 33-Jährige.



In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Debatte über sexuelle Orientierungen drastisch verändert, so Perry: "Wir sind weit voran gekommen." 2008 sei über Bisexualität oder eine fließende Sexualität noch nicht gesprochen worden.

"I Kissed A Girl" war der erste Megaerfolg der Sängerin. Der Song erreichte in mehr als zwei Dutzend Ländern den ersten Platz der Charts, darunter auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien und den USA. Noch heute gehört "I Kissed A Girl" zum Standardrepertoire vieler deutscher Radiosender wie WDR 2. Im Refrain singt Perry auf Englisch: "Ich hab ein Mädchen geküsst und es gemocht. Ich hoffe, meinem Freund macht's nichts aus."

Bereits bei seiner Veröffentlichung gab es Kritik an Katy Perrys Kusssong – sowohl von LGBTI-Aktivisten als auch von konservativen Moralaposteln, denen jegliche Andeutung von gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen zuwider war. LGBTI-Aktivisten kritisierten dagegen, dass mit dem Song lesbische Sexualität trivialisiert werde. Größer war die Kritik aber noch an dem auf dem selben Album erschienenen Lied "Ur So Gay", in dem Perry das Wort "gay" als Schimpfwort nutzt (queer.de berichtete).

Perry hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem politisch für Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin und für LGBTI-Rechte engagiert. Chad Griffin, der Chef der Human Rights Campaign, lobte die Sängerin als "starke Stimme und internationale Plattform, die sich offen für LGBTI-Gleichbehandlung einsetzt".



Als sie in Kalifornien aufwuchs, sei sie aber kein Freund sexueller und geschlechtlicher Minderheiten gewesen, beichtete Perry vergangenes Jahr. Sie sei vielmehr als Homo-Hasserin erzogen worden: Als Teenagerin habe die Pfarrerstochter in "Jesus-Camps" noch für die "Heilung" von Homosexuellen gebetet. Später habe sie es aber geschafft, sich aus der "Dunstglocke" der christlichen Fundamentalisten zu befreien (queer.de berichtete). (dk)