Mike Pence an Adam Rippon: Lass dich nicht von "Fake News" ablenken

US-Vizepräsident Mike Pence hat via Twitter auf Kritik des schwulen Olympiateilnehmers Adam Rippon reagiert. Am Mittwochabend (Ostküstenzeit) schrieb der 58-Jährige an den Eiskunstläufer: "Ich will, dass Sie wissen, dass wir FÜR SIE da sind. Lassen Sie sich nicht von Fake News ablenken. Ich bin stolz auf Sie und ALLE UNSERE GROßARTIGEN Athleten und meine einzige Hoffnung für Sie und das gesamte #TeamUSA ist, dass Sie Gold nach Hause bringen."







Rippon hatte vergangenen Monat scharf kritisiert, dass mit Vizepräsident Pence ein offen homophober Politiker die Leitung der US-Delegation übernommen hat. Als Beispiel nannte der 28-Jährige, dass Pence in der Vergangenheit Homo-"Heilung" unterstützt habe (queer.de berichtete). Tatsächlich hatte Pence bei einem Wahlkampf im Jahr 2000 erklärt, er wolle finanzielle Mittel für Menschen zur Verfügung zu stellen, "die ihr sexuelles Verhalten ändern wollen". In seiner Zeit im US-Repräsentantenhaus und als Gouverneur von Indiana profilierte er sich stets als Gegner jeglicher LGBTI-Rechte.

Pence: Journalist will Zwietracht streuen

Mit dem Tweet wollte Pence offenbar auch auf aktuelle US-Medienberichte eingehen, die sich auf eine Meldung der Zeitung "USA Today" bezogen: Diese hatte gemeldet, Rippon habe ein Treffen mit dem Politiker in Südkorea abgelehnt. Das Büro des Vizepräsidenten dementierte später, eine entsprechende Einladung ausgesprochen zu haben.



Darauf bezog sich offenbar Pence in einem weiteren Tweet vom Mittwochabend, den er zwei Minuten vor dem Rippon-Tweet veröffentlicht hatte und in dem er ebenfalls den Begriff "Fake News" verwendete. Der Republikaner erklärte, dass er sich jetzt zu den Olympischen Spielen ins südkoreanische Pyeongchang aufmache, und schrieb: "Ein Reporter versucht, eine 18 Jahre alte unwichtige Geschichte zu verzerren, um Zwietracht zu streuen. Das lassen wir nicht zu! #FAKENEWS." Er betonte ferner, dass man allen amerikanischen Athleten die Daumen drücke – und diese ohnehin die besten der Welt seien (zur Erinnerung: bei der letzten Winterolympiade lagen die USA im Medaillenspiegel auf Rang vier).







Aus den USA treten insgesamt zwei offen schwule Sportler in Südkorea an: Neben Rippon hat sich auch der Freestyle-Skier Gus Kenworthy qualifiziert. Auch Kenworthy kritisierte, dass die Anwesenheit von Pence bei der Olympiade falsch sei. In einem Interview sagte der 26-Jährige: "Dieses Jahr sind zum ersten Mal geoutete amerikanische Athleten bei den Olympischen Winterspielen dabei. Und dann führt einer die Delegation an, der das nicht unterstützt und auch gegen die LGBT-Community arbeitet" (queer.de berichtete).



Die Olympiade wird vom 9. bis zum 25. Februar in Pyeongchang stattfinden. Die Live-Übertragung am Freitag beginnt um 9 Uhr im ersten Programm der ARD, um 12 Uhr startet die Eröffnungsfeier. (dk)