Wie homophob sind Berlins muslimische Gemeinden?

Alle ziehen sich die Schuhe aus und laufen in Socken auf dem weichen Teppichboden des Gebetsraums. Die Moscheegemeinde des "Interkulturellen Zentrums für Dialog und Bildung e.V." (IZDB) hat an diesem Mittwochabend ihre Pforten für LGBTI-Aktivist*innen geöffnet, um über Homophobie unter Muslimen zu reden. Es soll eine respektvolle Annäherung werden, in der trotz radikaler Gegensätze moderat diskutiert wird.



Das Führungskräfte-Netzwerk "Leadership Berlin" organisierte schon zum fünften Mal die Diskussionsveranstaltung "Islam meets LGBTI", bei der jedes Mal Vertreter*innen von Berliner Moscheegemeinden auf LGBTI-Aktivist*innen treffen. An diesem Tag kommen rund 30 Personen im Stadtteil Wedding zusammen – weniger als erwartet. In der Gemeinde gehen zum Freitagsgebet nach eigenen Angaben bis zu 1.000 Gläubige; zur Diskussion mit den Queer-Aktivisten kommen nur ein paar von ihnen, darunter zwei Imame der Moschee.



Zunächst stellen sich alle mit Namen vor. Doch dann wird die Runde prompt unterbrochen: "Allahu Akbar", Gott ist groß, singt der Muezzin durch die Lautsprecher und ruft zum Gebet. Da sich an diesem Tag alle in ihrer Lebenswelt ein Stück näher kommen sollen, geht die Gruppe gemeinsam ein Stockwerk höher zum Abendgebet. Rund 60 Muslime beten auf dem Teppichboden, die LGBTI-Vertreter*innen sitzen hinten auf Plastikstühlen und schauen zu.



Anschließend geht die Gruppe wieder zurück in den Diskussionsraum. Von den Gemeindemitgliedern, die zum Gebet gekommen sind, schließt sich aber kaum jemand an.

Angst vor "Lobby der Homosexuellen"

Nun eröffnet Farid Heider, der als Imam unter anderem in der IZDB-Moschee tätig ist, die Diskussion. Er erklärt, welche theologische Position in der Gemeinde vorherrscht: "Das eigentliche theologische Problem ist, dass Homosexuelle versuchen, ihre Sexualität der Gemeinde aufzuzwingen und Homosexualität als Alternative zur Familie zu etablieren", sagt er. "Ich hatte auch schon zwei Muslime, die das ausgelebt haben, und dann mit Gewissensbissen zu mir gekommen sind." Er habe ihnen gesagt, dass sie ihre "ausgelebte Homosexualität" jederzeit bereuen und trotzdem Muslime seien können. "Du solltest das bloß nicht an die große Glocke hängen, das ist eine Sache zwischen dir und Gott", habe er den schwulen Gemeindemitgliedern im Seelsorge-Gespräch geraten. Heider befürchtet, dass Muslime, wenn sie sich einmal geoutet haben, von der Gemeinde abgelehnt werden und dann nicht mehr im Gemeindeleben aktiv tätig sein können.



Die "Argumente", die an dem Abend von den muslimischen Vertreter*innen geäußert werden, erinnern sehr an das, was man von konservativen Vertreter*innen der evangelischen und katholischen Kirche bereits kennt. Darunter auch die Sorge, dass die Familie als "Keimzelle der Gesellschaft" gefährdet sei, dass "Gender-Fragen" überhand nehmen oder dass "die Lobby der Homosexuellen auf sensible Bereiche der Bildung" Einfluss nehmen könnte.



Die anwesenden LGBT-Vertreter*innen kritisieren, dass genau solche Aussagen homophobe Gewalttaten provozieren. Imam Faical Salhi räumt ein: "Keine Frage, wir müssen die Leute in unserer Gemeinde über Homosexualität aufklären, da haben wir noch Probleme."

Ein Austausch unter Minderheiten

Schließlich werden sich alle bewusst, dass beide anwesenden Gruppen, Muslime und Homosexuelle, als Minderheit in dieser Gesellschaft Diskriminierung ausgesetzt sind. Der CDU-Politiker Jens Spahn, die AfD oder neurechte Bewegungen und Medien versuchten immer wieder, beide Gruppen gegeneinander auszuspielen. Deswegen macht ein Muslim einen Vorschlag: "Wir sollten unsere theologische Meinung zu Homosexualität zurückstecken, um des gesellschaftlichen Friedens der Minderheiten im Land willen." Ein Vertreter der LGBTI-Community legt nach: "Wir müssen Muslime gleich behandeln und die gleichen Maßstäbe ansetzen wie an orthodoxe Christen oder orthodoxe Juden." Solange man fair mit Muslimen umgehe, sei auch scharfe Kritik an den homophoben theologischen Positionen erlaubt.



Insgesamt verläuft die Diskussion aber moderat. Beide Imame betonen immer wieder, dass sie persönlich nichts gegen Homosexuelle hätten. Scharfe Kritik an ihren Aussagen, wie dem seelsorgerlichen Rat an Lesben und Schwule, ihre Sexualität im Geheimen auszuleben, bleibt aber aus. Ebenso fehlt der Appell an die Imame, mit ihrer Rolle als moralische Instanz in der Gemeinde für eine offenen Stimmung zu werben, in der sich Homosexuelle ein Coming-out trauen. Denn, das müssen auch die Imame im Anschluss zugeben: Bislang hat sich in dieser Gemeinde niemand geoutet.



"Muslim-Sein und Queer-Sein sollten keine Gegensätze sein, es gibt ja queere Muslime", kritisiert der jüdische Aktivist Armin Langer, der ebenfalls teilnimmt, die Zusammenstellung der eingeladenen LGBTI-Aktivist*innen: "Man hätte Moscheen und migrantische Vereine einladen können, wie zum Beispiel Gladt e.V. oder den Liberal-Islamischen Bund, die queeren Menschen gegenüber offen sind. Die Veranstaltung fand ich trotzdem wichtig, besonders in Zeiten des Rechtsrucks ist ein Zusammenhalt von stigmatisierten Gruppen wie queeren und muslimischen Menschen erstrebenswert."



Organisator Bernhard Heider verteidigt anschließend gegenüber dem Reporter nochmals seine diplomatische Strategie: "Wir gehen mit der Gegenseite den Weg der kleinen Schritte." Es sei wichtig, mit den muslimischen Vertreter*innen überhaupt ins Gespräch zu kommen. Eine solche Diskussionsveranstaltung sei für manche Moscheegemeinden schon ein großer Schritt, der intern heftig diskutiert werde. Er sei froh darüber, dass am selben Tag bereits die nächste Moscheegemeinde ihre Bereitschaft erklärt habe, eine LGBTI-Gruppe zu empfangen.