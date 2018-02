EU-Abgeordnete kritisieren Russland wegen homophober "Verfolgungskampagne"

Dmitry Dzhus / flickr) Das Putin-Regime schert sich bislang nicht um Menschenrechtsverletzungen gegen Schwule, Lesben, Bisexuelle und transgeschlechtliche Personen (Bild:



,

In einem am Donnerstag beschlossenen Entschließungsantrag hat das Europäische Parlament erneut die Menschenrechtssituation in Russland kritisiert und dabei auch die Verfolgung von LGBTI thematisiert. Straßburg sei sehr besorgt, "dass die Menschenrechte von LGBTI-Personen in Tschetschenien verletzt werden", heißt es in der Resolution.



Konkret beklagt das Papier "willkürliche Inhaftierungen und Folter von vermeintlichen LGBTI-Personen" in der teilautonomen russischen Republik. Deren Führung wird aufgefordert, "diese Verfolgungskampagne zu beenden und internationalen Menschenrechtsorganisationen eine glaubwürdige Untersuchung der mutmaßlichen Verbrechen zu gestatten".



Außerdem werden die "als 'Ehrenmord' verharmloste Tötung von Personen durch Familienmitglieder" verurteilt sowie missbilligt, "dass die Organe Tschetscheniens derlei Verbrechen unterstützen und zu deren Begehung anregen". Hintergrund sind unter anderem Aussagen des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow, der etwa angedeutet hatte, dass der schwule Sänger Selimchan Bakajew durch seine eigene Familie ermordet worden sei (queer.de berichtete).

Russland muss "Verbrechen" von tschetschenischen Behörden untersuchen

Russland sei verpflichtet und habe die Mittel dazu, "die Verbrechen der Organe Tschetscheniens zu untersuchen". Außerdem erinnerten die EU-Abgeordneten das Putin-Regime daran, "dass Homosexualität in der Russischen Föderation seit 1993 nicht mehr unter Strafe steht". LGBTI-Aktivisten hatten mehrfach beklagt, dass die föderale Staatsanwaltschaft zwar Ermittlungen zu der Schwulenverfolgung in Tschetschenien eingeleitet hatte, diese aber bislang zu nichts führte.



Gleichzeitig lobten die Abgeordneten EU-Staaten, die Opfern von russischer oder tschetschenischer Verfolgung Asyl gewährt hätten. Alle Staaten würden aufgefordert, diese Praxis "fortzuführen oder auszubauen".



Die aus Slowenien stammende sozialdemokratische Abgeordnete Tanja Fajon, die Co-Autorin der Resolution, erklärte nach der Verabschiedung: "Die Opfer können nicht länger warten. Es ist notwendig, die Vorfälle zu untersuchen, die Täter strafrechtlich zu belangen und die Opfer dieser Menschenrechtsverletzungen zu entschädigen." (dk)