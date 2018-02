Schwule Affäre erschüttert Paraguays Fußball

Ein Bild aus glücklicheren Zeiten? Antonio Gonzalez (l.) mit Bernardo Gabriel Caballero

Ein unerwarteter Skandal sorgt in Paraguay für einen beträchtlichen Medienrummel: Erst tauchte in sozialen Netzwerken ein Bild auf, das den Präsidenten des paraguayischen Viertligisten Rubio Ñu de Luque, Antonio Gonzalez, nackt im Bett mit Spieler Bernardo Gabriel Caballero (25) zeigte.



Während in sozialen Netzwerken noch diskutiert wurde, ob es sich um eine Fälschung handelte, nahm Gonzales mehrere emotionale Videos auf, in denen er zugab, mit dem Jüngeren zusammen gewesen zu sein: "Ich werde ehrlich sein: Er ist eine Person, mit der ich hier zwei Jahre verbracht habe. Er war eine besondere Person für mich."



Caballero sei sein "Partner" gewesen und habe alle "Privilegien besessen: Autos, von denen er niemals träumte, sie zu fahren; er fuhr Mercedes, Land Cruiser, Prado, Hilux." Der Präsident, der den vermeintlichen früheren Liebhaber später u.a. als Schwindler, Arschloch und auch "Puta" ("Hurensohn", "Schwuchtel") bezeichnete, warf dem Spieler vor, ihn mit den Bildern erpresst haben zu wollen: Zusammen mit seinem Berater – und neuem Liebhaber – habe er einen Vereinswechsel geplant und seine Papiere und eine doppelt so hohe Ablösesumme wie geplant eingefordert.

In dem Video zerriss Gonzales den Vertrag. "Das sind deine Papiere, Schatz", schimpfte er weiter. "Was hast du gedacht, dass du über mich lachen kannst? Schau, was ich mit deinem Vertrag mache! Vergiss den Fußball und steck dir das Geld in den Arsch, du Hurensohn."

Spieler spricht von Zwang

Die Schlagzeilen waren danach schnell geschrieben – und das auf der ganzen Welt. So spekulierten am Freitag auch einige europäische Boulevardmedien über eine "Telenovela" im Profifußball, eine "Dreiecks-Beziehung unter Schwulen im Fussballbusiness" oder über ein "schmutziges Ende einer Fußball-Liebe".



Caballeros Anwalt Valentin Ozuna sagte hingegen in einem Interview, man könne nicht von einer Liebe reden; Gonzalez habe den Spieler vielmehr in die Beziehung gezwungen und ihn ausgenutzt. Caballero habe den Club verlassen wollen – aber nicht für einen Wechsel, sondern für eine mehrjährige Auszeit oder um den Job ganz an den Nagel zu hängen. Und er habe in einer normalen Wohnung gelebt und normale Autos gefahren. Der Anwalt habe schon länger versucht, die Freigabe der Dokumente zu erlangen; der Präsident habe hingegen damit gedroht, intime Details und Fotos zu veröffentlichen.



Auch der Spieler gab letztlich ein Interview und brachte sexuellen Missbrauch ins Spiel: "Er hat mich immer gezwungen." Der Präsident habe ihm eine internationale Karriere versprochen, als er ihn mit 18 entdeckt habe, ihn aber letztlich ausgenutzt. Das sei auch mit anderen Spielern so gegangen: "Er hat uns alle konditioniert: Er hat uns versprochen, uns zu promoten, uns an große Clubs zu verkaufen. Dazu ist es nie gekommen."



Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Fußballverband haben inzwischen Untersuchungen angekündigt; die meisten aktuellen Spieler von Rubio Ñu de Luque sind zwischen 16 und 18 Jahre alt. Der Sprecher für Kinderrechte der Regierung betonte vor der Presse, er habe den Verband schon mehrfach aufgefordert, junge Talente besser vor Missbrauch zu schützen. Dazu zähle auch das Verbot mehrjähriger Verträge. (nb)