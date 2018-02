Pyeongchang: Bereits drei Medaillen für Team LGBTI

Heute, 12:41h, noch kein Kommentar

Bereits in den ersten drei Tagen der 23. Olympischen Winterspiele hat das inoffizielle, internationale Team LGBTI drei Medaillen geholt. Bei den Spielen in Pyeongchang treten nach aktuellem Stand 14 offen schwule, lesbische oder bisexuelle Sportler und Sportlerinnen an (queer.de berichtete).



Die erste queere Medaille gab es bereits am Samstag: Die Niederländerin Ireen Wüst holte beim Eisschnelllauf über 3.000 Meter Silber (Video) – ihre Landsfrau Carlijn Achtereekte war 0,08 Sekunden schneller. In Sotschi hatte Wüst vor vier Jahren in dieser Kategorie ebenso Gold geholt wie in der Team-Verfolgung – und weitere Silbermedaillen.



Der 3.000-Meter-Lauf wurde zur rein niederländischen Angelegenheit, Wüst (r.) holte Silber

Die heute 31-Jährige hatte auch schon 2010 in Vancouver und 2006 in Turin Erfolge erzielt. 2008 hatte sie sich als bisexuell geoutet, ihr näheres Privatleben zunächst aber abgeschirmt. Seit rund einem Jahr postet sie bei Instagram allerdings regelmäßig Bilder, die sie glücklich mit ihrer sieben Jahre jüngeren Kollegin und Ehefrau Letitia de Jong zeigen.

Gold für Radford

Die beiden anderen Medaillen folgten am Sonntag im Eiskunstlauf: Der Kanadier Eric Radford ist der erste offen schwule Mann, der bei Olympischen Winterspielen eine Medaille holte – in diesem Fall Gold. Mit seiner Partnerin Meagan Duhamel wurde er im Teamwettbewerb (Video), den das kanadische Team letztlich gewann, zweiter bei der Kurz- und erster bei der freien Kür.



Der 32-Jährige hatte sich ein halbes Jahr nach den Spielen in Sotschi geoutet, bei denen er mit Team Canada Silber geholt hatte. (queer.de berichtete). Auf den Fan-Hinweis, dass er der erste offen schwule Gold-Träger bei Winterspielen sei, schrieb er bei Twitter: "Das ist großartig! Ich fühle mich buchstäblich so, dass ich vor Stolz (pride) explodieren könnte." Auf Instagram freute er sich derweil über einen Besuch seines Verlobten.

Bronze für Rippon

Die Ehre der ersten Medaillen für offen schwule Sportler teilt sich Radford zugleich mit Adam Rippon, der mit seinem amerikanischen Team Bronze holte. In der freien Einzel-Kür wurde er Dritter.



Rippon mit Teamkollegen bei der Punktevergabe

Rippon, der wie Radford noch die eigentlichen Einzel- bzw. Paar-Wettbewerbe vor sich hat, hatte vor dem Wettbewerb für internationale Schlagzeilen gesorgt, weil er mehrfach kritisierte, dass der homofeindliche Vizepräsident Mike Pence Chef der US-Olympiadelegation ist (queer.de berichtete). Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte er am Montag, er sei bereit zu einem Treffen mit dem Republikaner.



Wie das Portal Outsports detailliert berichtet, traten am ersten Olympia-Wochenende weitere Vertreter des Team LGBTI zu Wettkämpfen an. Die schwedische Eishockey-Spielerin Emilia Andersson Ramboldt war etwa für 21 Minuten am Sieg ihrer Mannschaft im Eröffnungsspiel gegen Japan beteiligt.