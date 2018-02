Amazon zeigt neue Serie von Marco Kreuzpaintner

Heute, 12:33h,

Der Streamingdienst Amazon Prime Video wird "Beat", die erste Fernsehserie des schwulen Drehbuchautors und Regisseurs Marco Kreuzpaintner, noch in diesem Jahr in sein Programm aufnehmen. Das meldet das Branchenmagazin DWDL.de. Auf seiner Facebook-Seite hat Kreuzpaintner die Meldung bereits mit den Worten "So, nun ist es raus…" bestätigt.



Bislang ist über das neue Serienprojekt nur bekannt, dass es eine siebenteilige Reihe sein wird, die im "Techno-Untergrund" der Berliner Clubszene spielt. Die Dreharbeiten fanden von Oktober 2017 bis Januar 2018 statt. In der Serie spielen unter anderem Jannis Niewöhner ("Jugend ohne Gott") und Hanno Koffler ("Freier Fall") mit. Mehr Informationen sollen am Dienstagnachmittag in einer Pressekonferenz preisgegeben werden.

Marco Kreuzpaintner behandelte in Filmen wie "Sommersturm" und "Coming In" wiederholt schwule Themen. Bei beiden Filmen war er Co-Drehbuchautor und führte Regie. Erfolg hatte der 40-Jährige auch mit weiteren Produktionen wie dem Katastrophenfilm "Die Wolke", für die er das Drehbuch beisteuerte, oder der Märchenverfilmung "Krabat", bei der auch Regie führte.



Produktionen bei Streamingdiensten wie Amazon Video oder Netflix sind für deutsche Filmemacher besonders interessant, weil ihre Kreationen dann weltweit veröffentlicht werden. Zuletzt war die deutsche Mystery-Serie "Dark" auf Netflix weltweit erfolgreich und wurde von Kritikern sowie Zuschauern hoch gelobt. Amazon Prime Video hatte bislang insbesondere mit der deutschen Actionserie "You Are Wanted" von und mit Matthias Schweighöfer international für Aufsehen gesorgt. Zugang zu allen Produktionen erhält man durch ein Amazon-Prime-Abonnement für 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr. (dk)