Grassierende Homophobie bei Wiener Fußballfans

Am Sonntag zeigten sich die Gästefans von Rapid mit einem großen homophoben Transparent (Bild: Twitter / @MissTantschi)

Heute, 14:08h,

Fans des österreichischen Spitzenclubs Rapid Wien sorgen bereits seit längerem mit homosexuellenfeindlichen Ausbrüchen für Aufregung – an diesem Sonntag erreichten die Provokationen mit einem Transparent einen neuen Höhepunkt. Fans des Drittplatzierten der Tipico-Bundesliga zeigten im Derby bei Admira Wacker Wien ein Plakat mit der Aufschrift: "Dem Woamen platzt a Wimmerl auf und ihr machts an Skandal daraus" (Dem Warmen [Schwulen] platzt ein Pickel auf und ihr macht daraus einen Skandal).



Rapid-Geschäftsführer Christoph Reschek verurteilte das Transparent: "Wir lehnen so eine Wortwahl eindeutig ab, der Verein bedauert das Transparent. Jegliche homophobe Anspielungen sind mit dem Leitbild des SK Rapid nicht vereinbar."

"Schwuler, schwuler FAK"

Rapid ist ein Wiederholungstäter beim Thema Homophobie – immer wieder wurden homosexuellenfeindliche Fangesänge beklagt. Erst im Heimspiel eine Woche zuvor gegen den Lokalkonkurrenten FK Austria Wien (FAK) war es zu homophoben Ausbrüchen gekommen. So wurden das gegnerische Team auf einem Transparent als "Schwuler FAK" diffamiert. Dazu sangen die Fans "Schwuler, schwuler FAK".



Homophobie in der Rapid Kurve beim heutigen Derby gegen die Wiener Austria. Der SK Rapid wäre hier dringend zum Einschreiten, zu einem eindeutig verurteilenden Statement und zu Konsequenzen für die Verantwortlichen gefordert. #SCRFAK pic.twitter.com/RinrrpT2yo Michael Bonvalot (@MichaelBonvalot) February 4, 2018 Twitter / MichaelBonvalot

In der aggressiven Stimmung waren bei dem Spiel am 4. Februar auch Gegenstände auf das Spielfeld geworfen worden. Dabei wurde Raphael Holzhauser verletzt – der Austria-Mittelfeldspieler musste wegen einer kleinen blutenden Platzwunde behandelt werden. Auf Holzhauser bezog sich offenbar das homophobe Transparent der Rapid-Fans an diesem Wochenende.



Vergangene Woche protestierte auch die Fanvereinigung "Fußballfans gegen Homophobie Österreich" dagegen, dass die Wiener Fans mit Homosexuellenhass für Stimmung sorgen: "Wir glauben nicht, dass jede Person, die im Stadion bei 'Schwuuuuler…' mit schreit, Homosexuelle aktiv diskriminieren will. Wir denken, dass es für dieses Thema noch viel zu wenig Bewusstsein gibt, dass vielen Fans nicht bewusst ist, welche Folgen diese homophobe Stimmung für Betroffene haben kann", erklärte der Verband auf Facebook. Außerdem wurde kritisiert, dass "im ORF und anderen Medien kein Wort über diskriminierende Fangesänge" gefallen sei.



Für die gewalttätigen Ausschreitungen vom 4. Februar ist Rapid Wien am Montag mit einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro und einem Teilausschluss der Fans bei einem kommenden Heimspiel bestraft worden. Der Verein will gegen dieses Urteil in Berufung gehen. Noch ist unklar, ob gegen den Verein ein Verfahren wegen des neuen homophoben Transparents eingeleitet wird. (dk)