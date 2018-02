Homophobe Laun-Aussage: Evangelische Kirche fordert strafrechtliche Ermittlungen

Heute, 15:05h,

Die neuesten homophoben Aussagen des emeritierten Salzburger Weihbischofs Andreas Laun, eines der schillerndsten katholischen Figuren in Österreich, könnten strafrechtliche Konsequenzen haben. Selbst der Chef der Evangelisch-reformierten Kirche in Österreich forderte am Dienstag Ermittlungen gegen den 75-jährigen katholischen Würdenträger: Landessuperintendent Thomas Hennefeld zeigte sich in einer Stellungnahme gegenüber dem Evangelischen Pressedienst schockiert, dass Laun auf der katholischen Nachrichtenseite kath.net die Segnungen homosexueller Menschen unter anderem mit Segnungen von Konzentrationslagern im Dritten Reich verglichen hatte. "Ich verurteile diese Aussagen aufs Schärfste", sagte Hennefeld, der die Kirche seit 2007 anführt.



Der Landessuperintendent erinnerte daran, dass die Evangelische Kirche (H.B.) in Österreich 1999 nach einem mehrjährigen Prozess "nach reiflicher Überlegung und nach einer differenzierten Debatte" die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften beschlossen habe. Gleichberechtigte Eheschließungen von Schwulen und Lesben sind in Österreich – anders als in mehreren deutschen Landeskirchen – aber nach wie vor verboten.



Andreas Laun war bereits während seiner aktiven Bischofszeit politisch für die homophobe Bewegung "Demo für alle" aktiv

Hennefeld: Laun diffamiert auch evangelische Pfarrer

Hennefeld kritisierte, dass Laun mit seinem jüngsten Aussagen zu Homosexualität die Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche, die gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren Segnungen vornehmen, "auf eine Stufe mit jenen Menschen [stellt], die die nationalsozialistischen Konzentrationslager gutgeheißen haben". Vor allem aber sei dieser Vergleich "ein Schlag ins Gesicht homosexueller Menschen, die sich für eine Segnung ihrer Partnerschaft entschieden haben. Sie ist darüberhinaus eine Niedertracht gegenüber allen homosexuellen Menschen. Diese waren vom Vernichtungswahn des NS-Regimes unmittelbar betroffen."



Über die Segnung homosexueller Menschen könne man unterschiedlicher Meinung sein, so Hennefeld weiter. "Bei diesen Aussagen und diesem Vergleich eines kirchlichen Würdenträgers handelt es sich aber nicht um eine Meinung sondern um Verhetzung. Ich schließe mich daher der Forderung der Homosexuellen-Initiative HOSI an, die strafrechtliche Relevanz seiner Aussagen zu prüfen."



Mit einer rechtlichen Verfolgung könnte außerdem ein Signal gesetzt werden, dass Volksverhetzung und Menschenverachtung auch staatlicherseits nicht geduldet werden. Dies sei gerade in einem Jahr, in dem Österreich dem 80. Jahrestag des sogenannten Anschlusses an Nazi-Deutschland und der Reichspogromnacht gedenkt, "sehr angebracht", so Hennefeld.

SPÖ-Politiker: Laun relativiert Nazi-Verbrechen

Auch aus der Politik kamen Forderungen, Laun wegen seiner diskriminierenden Aussagen strafrechtlich verfolgen zu lassen. Der schwule Nationalratsabgeordnete Mario Lindner (SPÖ) erklärte, die Aussagen Launs relativierten "auch die unsäglichen Verbrechen des KZ-Systems". Lindner ist seit Juni 2017 Bundesvorsitzender der sozialdemokratischen LGBTI-Organisation SoHo.



Ob gegen Laun ermittelt wird, ist indes fraglich, da die Staatsanwaltschaften bereits in der Vergangenheit keine Probleme mit homophoben Aussagen des katholischen Geistlichen hatten. So lehnte die Staatsanwaltschaft Salzburg vergangenes Jahr selbst Vorermittlungen gegen Laun ab, nachdem dieser Homosexuelle als "gestörte Männer und Frauen" bezeichnet hatte (queer.de berichtete). (dk)