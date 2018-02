Malaysische Zeitung: So erkennen Sie Schwule und Lesben!

Dieser Zeitungsartikel sorgte für heftige Kritik von Aktivisten



,

Die malaysische Zeitung "Sinar Harian" hat in ihrer Ausgabe vom 9. Februar einen Artikel über LGBT und eine Liste veröffentlicht, um Schwule und Lesben an ihrem Äußeren und ihrem Verhalten zu identifizieren. Bürgerrechtsaktivisten kritisierten den Bericht, weil damit potenzielle Homosexuelle in Gefahr gebracht werden könnten – in dem asiatischen Land stehen auf homosexuelle Handlungen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren.



Die Liste selbst ist eine Anreihung von Klischees: So könne man Schwule identifizieren, weil sie ständig ins Fitnessstudio gingen – weniger um zu trainieren, sondern mehr über andere Männer anzustarren. Ohnehin könnten homosexuelle Männer daran erkannt werden, dass ihre Augen strahlten, wenn sie einen hübschen Mann ansehen. Zudem liebten Schwule eng anliegende Markenklamotten und Bärte. Sie zeigten außerdem öffentlich gerne ihren Sixpack.



Lesben beschreibt der Artikel vor allem als Männerhasser, die gerne Zeit mit sich alleine verbringen würden. Außerdem würden sich Lesben gerne umarmen und Hand in Hand herumlaufen.

"Sind alle muslimischen Lehrmeister schwul?"

Der prominente malaysische Youtuber und Bürgerrechtsaktivist Anwar Kumar kritisierte, dass der Artikel buchstäblich Leben kosten könnte, weil Homosexuelle bereits jetzt für ihre sexuelle Orientierung verfolgt werden würden. Es sei wichtiger, eine Liste zu erstellen, um "Kinderschänder, Mörder, Kidnapper oder Menschen, die wirklich eine Gefahr für das Leben anderer darstellen", zu identifizieren. Zudem machte er sich über die angebliche Vorliebe Schwuler für Bärte lustig: "Ich kenne viele bärtige Priester und muslimische Lehrmeister, die ihre Bärte geradezu lieben. Sind die etwa alle schwul?"



In Malaysia gibt es zwar eine offene LGBTI-Szene in der relativ liberalen Hauptstadt Kuala Lumpur, trotzdem kann Homosexualität offiziell mit dem gleichen Strafmaß bestraft werden wie Vergewaltigung. Die Regierung des Landes fördert außerdem mit Verweis auf die Staatsreligion Islam die Homo-"Heilung". Im letzten Jahr veröffentlichte sie ein dreiminütiges Video, in dem behauptet wird, dass Homosexuelle unter anderem durch Fasten gute Heteros werden können (queer.de berichtete). Außerdem kündigte ein Behördensprecher erst vergangenen Monat ein staatliches Programm zur "Heilung" von Transfrauen an (queer.de berichtete). (dk)