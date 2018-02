Laun: "Ich missachte keinen Menschen, der homosexuelle Neigungen hat"

Der umstrittene Text von Andreas Laun ist weiterhin bei kath.net online (Bild: Wiki Commons / Thaler Tamas / CC-BY-SA-4.0)

Heute, 17:27h,

Nach scharfer Kritik hat sich der Salzburger Ex-Weihbischof Andreas Laun am Dienstag auf kath.net für einen homophoben Vergleich entschuldigt, allerdings ohne von seinen Thesen abzurücken. Der 75-Jährige hatte erst einen Tag zuvor in einem Beitrag für das katholische Portal Segnungen homosexueller Menschen mit Segnungen von Konzentrationslagern im Dritten Reich verglichen (queer.de berichtete). Das hatte zu einem Aufschrei geführt – sogar der Chef der evangelisch-reformierten Kirche forderte strafrechtliche Ermittlungen gegen Laun wegen Volksverhetzung (queer.de berichtete).



Laun schrieb an die "lieben Mitglieder der LGBT Community": "Wieder gibt es Menschen, die meinen, ich hätte sie irgendwie beleidigt. Das habe ich nicht getan und hatte natürlich auch nie die Absicht dazu. Wenn es jemand so empfindet, tut es mir natürlich leid und in diesem Sinn kann ich mich auch entschuldigen."

KZs und Homo-Segnungen "gegen die Gebote Gottes"

Er habe lediglich Stellung genommen "zu einer innerkirchlichen Kontroverse", nämlich der Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Seine Kirche segne "grundsätzlich alle Menschen, Heilige und Sünder, aber niemals die Sünde selbst", so Laun. Er habe dafür "einige drastische Beispiele" genannt – im Text hatte er unter anderem die Segnung von Homo-Paaren und die Segnung von Konzentrationslagern aufgeführt. Diese Segnungen hätten einen gemeinsamen Nenner, so Laun in der "Entschuldigung": "Das ist gegen die Gebote Gottes, daher kann es die Kirche nicht segnen, weder kleinere noch größere Sünden."



Ferner behauptete Laun, dass er niemanden hasse – mit dem unter vielen Homo-Hassern beliebten Argument, dass er schließlich mal einen homosexuellen Freund gehabt habe. "Ich missachte keinen Menschen, der homosexuelle Neigungen hat. Das tue ich u.a. deswegen nicht, weil ich damit posthum einem Jugendfreund Unrecht täte, der homosexuell war, aber leider nicht mehr lebt."



Freilich war der Nazi-Vergleich nicht die erste homophobe Aussage Launs: Erst letztes Jahr bezeichnete er Schwule und Lesben als "gestörte Männer und Frauen" (queer.de berichtete). Im vergangen Monat hatte er außerdem mit einen weiteren Vergleich für Aufregung gesorgt: Auf kath.net beklagte er sich über die steigende Akzeptanz von Schwulen und Lesben mit den Worten: "Gegen den Großstadt-Smog wehrt man sich, was ist mit dem Smog in der Kirche?" (queer.de berichtete). (dk)



Update 19.55h: Kritik von Lackner und Schönborn



Der Wiener Erzbischof Franz Lackner und Kardinal Christoph Schönborn, die beiden Spitzen der Österreichischen Bischofskonferenz, haben die Aussagen Lahns am Dienstag u.a. in einer Pressemitteilung öffentlich scharf kritisiert. "Die Äußerung des emeritierten Weihbischofs Laun macht betroffen. Wortwahl und Vergleich sind gänzlich unangemessen", erklärte Erzbischof Lackner. "Es ist und bleibt unverständlich, wie man systematische Verbrechen gegen die Menschheit in irgendeiner Weise in Zusammenhang mit gleichgeschlechtlichen Lebensformen bringen kann", betonte der Erzbischof, der darauf hinwies, dass er das Gespräch mit Weihbischof Laun gesucht habe. Laun habe ihm gegenüber versichert, die Menschen nicht verletzen zu wollen. "Aber gerade so geschehen Verletzungen. Daher habe ich ihn ausdrücklich gebeten, sich für dieses undifferenzierte Nebeneinanderstellen zu entschuldigen". Schönborn ergänzte auf Twitter, der Vergleich Launs sei "inakzeptabel".