ESC-Vorentscheid: Die Songs stehen fest

Wer macht dieses Jahr das Rennen in Deutschland? Antreten werden (von oben links nach unten rechts) Ivy Quainoo, Natia Todua, Xavier Darcy, Ryk, voXXclub und Michael Schulte

Der ESC-Vorentscheid ist komplett: Der Norddeutsche Rundfunk teilte am Dienstag mit, mit welchen Liedern sich die sechs Teilnehmer von "Unser Lied für Lissabon" um die Teilnahme am Eurovision Song Contest bewerben. Die Interpreten waren bereits Ende Dezember vorgestellt worden (queer.de berichtete).



"Die Musik-Bandbreite reicht vom Popsong über die Klavierballade bis zur 'Neuen Volksmusik'", erklärte die ARD. Drei der Titel sind in dem eigens dafür aufgelegten "Song Writing Camp" entstanden, bei dem sich die Acts im Januar mit nationalen und internationalen Textern, Komponisten und Produzenten getroffen hatten. Das Erste zeigt die Entscheidungs-Show am Donnerstag (22. Februar) um 20.15 Uhr live aus Berlin. Die Moderatoren von "Unser Lied für Lissabon" sind Elton und Linda Zervakis.



Der 22-jährige Singer-Songwriter Xavier Darcy wird mit dem Titel "Jonah" antreten, den er gemeinsam mit Nine Geerts, Axel Ehnström, Thomas Stengaard geschrieben hat. Ehnström ist ein alter Bekannter: Er trat 2011 beim ESC in Düsseldorf als Paradise Oskar mit dem Song "Da Da Dam" für sein Heimatland Finnland an.

Andere Länder haben ihren Song bereits ausgewählt, darunter auch das Vereinigte Königreich

Auch international erfolgreiche Komponisten treten an

Kandidatin Ivy Quaindo wird "House On Fire" zum Besten geben. Quaindo wurde besonders durch ihren Sieg bei "The Voice of Germany" 2012 bekannt; bereits vor zwei Jahren hatte mit Jamie-Lee eine Siegerin dieser Castingshow Deutschland beim ESC vertreten – sie wurde in der Finalshow Letzte.



Der Song für Quaindo wurde vom Schweden Jörgen Elofson und vom Amerikaner Ali Tamposi komponiert und getextet. Elofsson schrieb unter anderem "The Time of Our Lives", die offizielle Hymne der Fußball-WM 2006 in Deutschland, und komponierte Lieder für Kelly Clarkson, Westlife, Britney Spears und Ex-ABBA-Mitglied Agnetha Fältskog. Tamposi schrieb bereits für Superstars wie Beyoncé, Demi Levato, Nickleback oder die britische Boyband One Direction.



Der Kandidat Ryk wird mit dem englischsprachigen Song "You and I" antreten. Das Lied wurde vom 28-Jährigen selbst geschrieben.



Der Youtuber Michael Schulte will mit dem Lied "You Let Me Walk Alone" das Ticket nach Lissabon lösen. Er komponierte und textete den Song gemeinsam mit Thomas Stengaard, Nisse Ingwersen und Nina Müller.



Die 21-jährige Natia Todua, die ebenfalls einen Sieg bei der Castingshow "The Voice of Germany" verbuchen konnte, wird "My Own Way" vortragen. Die Komposition und der Text stammen von Loren Nine Geerts, Ricardo Bettiol, Martin Gallop und Jaro Omar.

Volksmusiker singen einzigen deutschsprachigen Song

Letzter Bewerber und einziger mit einem deutschen (bzw. bairischen) Text ist die Münchner Band voXXclub, die in der Kategorie "neue Volksmusik" bereits sehr erfolgreich ist. Beim Quintett ist auch Sänger Christian Schild dabei, der sich bereits vor über zwei Jahren als schwul geoutet hatte (queer.de berichtete). Die Komposition des voXXclub-Songs "I mog Di so" hatten Merty Bert, Mike Busse, Philipp Klemz und Lennard Oestmann übernommen, den Text schrieben Joe Walter, Philipp Klemz, Martin Simma, Merty Bert und Mike Busse.



Den letzten in bairischer Mundart gesungenen Song gab es beim Vorentscheid 2013, als LaBrassBanda "Nackert" trällerte – und damit hinter der Siegerin Cascada auf Platz zwei landete.



Noch kann man sich die Titel nicht anhören. Sie sollen alle kommenden Dienstag, zwei Tage vor der alles entscheidenden TV-Show, veröffentlicht werden.



Der Sieger des Vorentscheids wird bei der Finalshow in Lissabon am 12. Mai für Deutschland antreten. Davor finden am 8. und 10. Mai die Semifinals statt.



In den letzten drei Jahren landeten die deutschen Beiträge in der Finalshow jeweils auf dem letzten oder vorletzten Platz – bei allen drei Liedern handelte es sich um traditionelle Popsongs, die von einer jungen Frau in englischer Sprache gesungen wurden. (dk)