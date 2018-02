Tom Daley und Dustin Lance Black erwarten ihr erstes Baby

Tom Daley und Dustin Lance Black präsentieren am Valentinstag ein Foto ihres Nachwuchses (Bild: Instagram / tomdaley)

Der 23-jährige britische Turmspringer Tom Daley und sein 43-jähriger Ehemann, der amerikanische Drehbuchautor Dustin Lance Black, haben am Mittwoch via Instagram angekündigt, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Anlässlich des Valentinstags veröffentlichten beide ein Bild, das sie mit der Ultraschallaufnahme eines ungeborenen Kindes zeigt. Dazu schrieb Daley "Happy Valentine's Day".



Weitere Hintergründe nannte das Paar nicht. Britische und amerikanische Medien spekulieren bereits, dass das Kind des schwulen Paares via Leihmutterschaft auf die Welt kommt – also eine Frau das Baby für das Paar austrägt. Dieses in Deutschland verbotene Verfahren ist unter Promis sehr beliebt – so brachte eine Leihmutter in Kalifornien 2010 die Zwillingssöhne von Elton John und David Furnish auf die Welt (queer.de berichtete). Auch Ricky Martins Kinder wurden auf diese Weise 2008 geboren (queer.de berichtete).

Seit fünf Jahren liiert

Daley und Black sind bereits seit Mitte 2013 ein Paar. Im Herbst 2015 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Das Paar heiratete schließlich im Frühjahr 2017 nahe Daleys Geburtsort in der Grafschaft Devon im Südwesten Englands (queer.de berichtete). Die Hochzeitszeremonie soll laut Medienberichten Bezug auf Shakespeare genommen haben. So habe Daley etwa die weltbekannte Balkon-Szene aus "Romeo und Julia" nachgespielt und nach seinem Romeo gerufen.



Beide Männer sind in ihren Jobs ausgesprochen erfolgreich: Daley ist bereits zwei Mal Weltmeister im Turmspringen geworden, zuletzt 2017 (queer.de berichtete). Außerdem konnte er schon zwei Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen in London und Rio de Janeiro gewinnen. Sein 20 Jahre älterer Ehemann ist ein erfolgreicher Drehbuchautor, Regisseur, Filmproduzent und LGBTI-Aktivist. Black erhielt 2009 für sein Drehbuch für den Film "Milk" einen Oscar (queer.de berichtete). (dk)