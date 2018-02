CDU will LGBTI-Aufklärung in der Kita verbieten

Von Micha Schulze

Gestern, 21:01h,

Die Berliner CDU will die neue Kita-Handreichung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt stoppen. In einem Antrag der Fraktion im Abgeordnetenhaus (PDF) wird der rot-rot-grüne Senat aufgefordert, die "Verteilung/Verbreitung sowie Nutzung der Broschüre 'Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben' unverzüglich zu stoppen und die Broschüre zurückzuziehen".



"Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt gehören nicht in die Berliner Kindertagesstätten", heißt es in der kurzen Begründung der CDU-Fraktion. "Die dort betreuten Kleinstkinder sollen Kind sein dürfen, ohne in jüngsten Jahren mit Fragestellungen zur sexuellen Identität konfrontiert zu werden. Es ist folglich konsequent, dass der Senat die Verteilung bzw. Verbreitung sowie die Nutzung der Broschüre stoppen und sie zurückziehen muss."

Praxishilfen für Erzieher auf 140 Seiten



Die Handreichung wurde von der Bildungsinitiative Queerformat erarbeitet

Die von der Bildungsinitiative Queerformat erstellte Handreichung ist in einer Auflage von 2.000 Exemplaren erschienen und die erste ihrer Art im deutschsprachigen Raum. Sie richtet sich nicht direkt an Kinder, sondern an Fachkräfte, Teams und Einrichtungen der frühkindlichen Bildung. Auf 140 Seiten werden Grundlagen der Inklusionspädagogik erklärt, Praxishilfen gegeben und pädagogische Maßnahmen vorgestellt.



"In vielen Kitas gibt es einen Murat, der gerne Prinzessin spielt, eine Alex, die bei lesbischen, schwulen oder transgeschlechtlichen Eltern zu Hause ist, oder einen Ben, der nicht länger Sophie heißen möchte", heißt es im Einführungstext. Im Vorwort schreibt Staatssekretärin Sigrid Klebba (SPD): "Der Umgang mit Vielfalt und Diversität in der pädagogischen Arbeit ist Anspruch und Herausforderung gleichermaßen." Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat die Broschüre im Rahmen der Initiative "Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt" finanziert.



Die AfD empörte sich als erste Partei



Seitdem queer.de in der vergangenen Woche als erstes über die Handreichung berichtet hat und Massenmedien die Nachricht aufgriffen, überschlug sich zunächst die AfD vor Empörung. Die "neue Sex-Broschüre für Kita-Erzieher" sei "reine Geldverschwendung", erklärte der "bildungspolitische Sprecher" der Berliner AfD-Fraktion Franz Kerker in einer diffamierenden Pressemitteilung. Sein Kollege Steffen Königer im Brandenburger Landtag hetzte in einer Stellungnahme: "Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren müssen vor solchen Ideen, die nur kranken Hirnen mit pädophilen Hintergedanken entsprungen zu sein scheinen, geschützt werden."



Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch bezeichnete die Handreichung in einem Tweet als "Kindesmissbrauch", der "bei uns staatlich nicht nur gefördert, sondern gefordert" werde. Das Portal "Freie Welt" ihres Ehemanns Sven von Storch forderte: "Wehret den Anfängen!", und die von beiden gesteuerte "Initiative Familienschutz" sprach in einer Erklärung von einem "knallharten Menschenexperiment mit ungewissem Ausgang".



Natürlich trat auch die von Hedwig von Beverfoerde geleitete, homo- und transfeindliche "Demo für alle" auf den Plan und startete am 13. Februar eine Online-"Petition gegen den staatlichen Missbrauch und die Manipulation der Kinder durch die LGBT-Lobby". Mehr als 20.000 Menschen fordern darin bislang einen sofortigen Stopp der Kita-Broschüre.



Die Handreichung ist kostenlos erhältlich



Die digitale Fassung der Handreichung "Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben" steht zum Download auf queerformat.de bereit. Das gedruckte Heft kann kostenfrei beim Berliner Senat per Fax-Formular oder Email an bestellt werden.

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. bieten wir ein werbefreies Angebot.