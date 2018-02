Amazon feuert Jeffrey Tambor

Jeffrey Tambor ist nach vier Staffeln "Transparent" gefeuert worden (Bild: Amazon Studios)

Amazon Studios hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass man sich wegen Missbrauchsvorwürfen vom Schauspieler Jeffrey Tambor getrennt habe. Der 73-Jährige hatte vier Jahre lang in der von Kritikern hochgelobten Serie "Transparent" Maura Pfefferman gespielt – eine transsexuelle Frau, die im Rentenalter ihr Coming-out hat. Für diese Darstellung wurde Tambor unter anderem mit zwei Emmys und einem Golden Globe Award ausgezeichnet.



Der Hintergrund: Zwei transsexuelle Frauen hatten im letzten November Missbrauchsvorwürfe gegen Tambor erhoben, die er von Anfang an empört zurückgewiesen hatte. Dabei handelte es sich um seine Ex-Assistentin Van Barnes und die "Transparent"-Schauspielerin Trace Lysette. Barnes hatte in einem privaten Eintrag in sozialen Medien dem Schauspieler vorgeworfen, sich ihr gegenüber anzüglich verhalten zu haben. Eine Woche später schrieb Lysette öffentlich auf Facebook, dass sich Tambor bei einem Dreh "mit seinem Körper gegen meinen lehnte und schnell und um Unauffälligkeit bemüht mit Stoßbewegungen gegen meinen Körper begann" (queer.de berichtete). Nach Bekanntwerden der Vorwürfe kündigte Amazon Studios eine interne Untersuchung an; Tambor spielte bereits mit dem Gedanken, die Serie von sich aus zu verlassen.



Serien-Erfinderin Jill Soloway ließ am Donnerstag eine Erklärung verbreiten, in der sie "großen Respekt und Bewunderung" für Barnes und Lysette zum Ausdruck brachte. Deren Mut, über ihre Erfahrungen bei "Transparent" zu sprechen, sei "ein Beispiel für das, was unsere Kultur im Moment braucht". Sie sei tief bestürzt über "den Schmerz und das Misstrauen", die ihre Erfahrungen in der Trans-Community hinterlassen hätten. "Wir werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass am Set die Sicherheit und Würde jedes einzelnen respektiert wird."

Tambor enttäuscht von Amazon und Jill Soloway

Kurz nach Bekanntwerden seiner Entlassung kritisierte Tambor die Entscheidung: "Ich bin tief enttäuscht von Amazons Umgang mit diesen falschen Anschuldigungen gegen mich", so der Schauspieler. "Noch mehr enttäuscht bin ich von Jill Soloways unfairer Charakterisierung meiner Person als jemand, der irgendjemandem meiner Mitstreiter jemals Schaden zufügen würde. In unserer vier Jahre andauernden Zusammenarbeit an dieser unglaublichen Serie wurden diese Vorwürfe niemals öffentlich gemacht oder mit mir oder jemandem bei Amazon diskutiert."

Daher könne er nur vermuten, dass die Untersuchung gegen ihn "fehlerhaft und voreingenommen angesichts der derzeit vergifteten und politisierten Atmosphäre war", so Tambor. "Wie ich schon gesagt habe, bedaure ich es zutiefst, falls eine meiner Handlungen jemals von jemandem falsch ausgelegt worden ist, und werde mich weiterhin vehement verteidigen. Ich bedaure zudem zutiefst, dass diese bahnbrechende Serie, die so viele Leben verändert hat, nun in Gefahr ist. Das bricht mir am meisten das Herz."



Tambor hatte in 40 Folgen Maura Pfefferman dargestellt – die Figur war bislang zentral für die Handlung. Die Affäre könnte bereits Auswirkungen auf die Wahrnehmung der bisher mit viel Lob versehenen Serie gehabt haben: So wurde "Transparent" im Dezember zum ersten Mal seit der Premiere für keinen einzigen Golden Globe Award nominiert (queer.de berichtete).



Mit der Trennung von Tambor ereilt "Transparent" das selbe Schicksal wie die Netflix-Serie "House of Cards": Nach Missbrauchsvorwürfen durch viele junger Männer feuerte das Streamingportal den von der Kritik hochgelobten Schauspieler Kevin Spacey. Damit wird die letzte Staffel ohne die Hauptfigur Frank Underwood auskommen müssen. (dk)