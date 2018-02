Heute, 08:54h

Ahmed*, du warst im September auf dem Konzert von Mashrou' Leila, der libanesischen Band mit dem schwulen Sänger, in Kairo. Wie hast du es erlebt?



Das Konzert war toll, bis die Flagge gehisst wurde. Ich hörte, wie manche Typen sagten: "Oh, das ist doch die Regenbogen-Flagge, das Symbol der schwulen Huren" und andere Schimpfwörter nutzten. Aber selbst direkt nach dem Konzert war es noch alles gut.



Was passierte dann?



Schlimm wurde es erst, als die Medien anfingen, darüber zu berichten. Das war schrecklich. Sie sagten immer wieder, dass wir Ägypter eine konservative Gemeinschaft seien und wir so etwas in unserem Land nicht erlauben. Das hat die Stimmung noch angeheizt. Meine Kommilitonen auf der Hochschule haben dasselbe gesagt.



Wie hast du die Verfolgung von Schwulen erlebt?



Nach dem Konzert waren plötzlich mehr Polizisten auf Gay-Dating-Apps unterwegs und haben versucht, Schwule in die Falle zu locken. So ist es auch einem Typen passiert, den ich vor langer Zeit mal für ein Date getroffen habe. Über Freunde habe ich erfahren, dass er kürzlich verhaftet wurde. Er ist jetzt mindestens drei Jahre in Haft.

Wie hat sich dein Leben seit dem Konzert verändert?



Die ersten Tage danach waren entsetzlich! Viele meiner Freunde haben lange den Kontakt zu mir abgebrochen. Wir fürchten täglich, verhaftet zu werden.



Wieso?



Jetzt kann es passieren, dass man auf der Straße von einem Polizisten angehalten wird und der das Handy durchsucht. Alle schwulen Apps sind verboten. Wenn ein Polizist eine solche App findet, dann werde ich verhaftet. Es reicht auch schon ein Chat mit Freunden, auf dem ich mich positiv zu Homosexualität äußere, oder Bilder vom Konzert von Mashrou' Leila. Auch Heteros, die mit uns sympathisieren, müssen mit einer Verhaftung rechnen.



Wie schützt du dich jetzt?



Ich habe alle Fotos und Chats auf meinem Handy gelöscht. Jetzt habe ich zwei Mobiltelefone, eins mit den Geheimnissen, das ich niemals mit nach draußen nehme, und ein zweites, das sauber ist, was ich außerhalb des Hauses benutzen kann.



Wer hat die Hetze gegen Schwule angeheizt?



Nicht nur die Medien. Es gab auch Polizisten, die mitgemacht haben. Einer hat auf dem offiziellen Polizei-Kanal ein Video gepostet. Darin sagt er: "Schwul oder homosexuell zu sein ist keine persönliche Angelegenheit, sondern ein Verbrechen, und wir werden so etwas nicht dulden."

Hast du selbst Gewalt erfahren?



Ja, aber das war noch vor dem Konzert. Letztes Jahr im April habe ich einen Typen für ein Date getroffen. Ich habe immer noch Angst, wenn ich daran denke. Denn er hat mich mit einem Messer bedroht und gesagt: "Wenn du mir nicht Geld und dein Handy gibst, werde ich die Polizei rufen." Er hat für die gearbeitet.



Was hast du in der Situation getan?



Der Typ hat mein Handy und das Geld, was ich bei mir hatte, genommen. Es war das Schlimmste, was mir je im Leben widerfahren ist. Ich habe mich danach ziemlich erbärmlich gefühlt, weil ich beraubt wurde und nicht die Polizei rufen konnte. Denn wenn sie rausgefunden hätten, dass ich schwul bin und wir ein Date hatten, würden sie mich gleich verhaften.



Wie geht es dir jetzt damit?



Seitdem habe ich nachts immer noch Albträume, obwohl das schon fast ein Jahr lang her ist. Denn der Typ weiß, wo ich wohne. Er könnte immer wieder kommen und mich noch mal erpressen.



Auf welchen Apps warst du unterwegs?



Erst auf Grindr, Hornet, Scruff, später auch Romeo und Tinder.



Wer sind diese Leute, die Schwule erpressen?



Diese Diebe sind meist arme Heteros. Sie wissen, dass wir Schwule Angst vor einem Skandal haben. Also können sie mit uns machen, was sie wollen. Sie können das tun, weil Schwule eine schwache Stellung haben. Kein Gesetz schützt uns.



Denken viele Schwule darüber nach, nach Europa zu fliehen?



Natürlich, viele träumen davon. Aber es ist für uns sehr schwer, auf legalem Wege das Land zu verlassen.



Und du?



Ich habe auch schon über Asyl nachgedacht. Aber ein Anwalt sagte mir, dass der Asylprozess in Deutschland sehr lang und kompliziert ist und ich möglicherweise drei Jahre auf eine Entscheidung warten muss. Und was mache ich, wenn ich nicht angenommen werde? Dann müsste ich zurück nach Ägypten und was würde mich da erwarten! Also habe ich beschlossen, erst einen Abschluss an der Uni zu machen. Danach habe ich vielleicht eine Chance, legal auszureisen.



Was müsste politisch passieren, um euch zu helfen?



Die Regierungen der westlichen Staaten, die immer die Menschenrechte hochhalten, müssen uns jetzt helfen. Es muss einfacher werden, einen Asylantrag zu stellen. Warum öffnen die Staaten Europas nicht in ihrer Botschaft in Ägypten ein Büro, zu dem Schwule gehen und sicher Asyl beantragen können?



* Um seine Identität zu schützen, nennen wir nicht Ahmeds vollen Namen.

