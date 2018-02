Kita-Handreichung: LSU kontert CDU

Heute, 10:26h,

Der Berliner Landesverband der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) hat sich hinter die Kita-Handreichung "Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben" gestellt und sie vor Angriffen aus der eigenen Partei in Schutz genommen. Die Berliner CDU-Fraktion will mit einem Antrag im Abgeordnetenhaus die Verbreitung der erziehungswissenschaftlichen Broschüre stoppen (queer.de berichtete).



"Wir haben uns die Zeit genommen, uns intensiv mit der neuen Handreichung für Kitas auseinander zu setzen", heißt es in einem Facebook-Eintrag der Berliner LSU vom Wochenende. Zur Broschüre schreibt der Verband: "Sie richtet sich an pädagogisches Fachpersonal und enthält Empfehlungen zum Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Die Inhalte sind gut und professionell aufgearbeitet und der Zielgruppe der Pädagogen vollkommen angemessen."

"Längst überfällige Handlungsempfehlungen"



CDU und AfD wollen die Verbreitung der vom Berliner Senat geförderten Handreichung stoppen

Die LSU konnte "keine Empfehlung entdecken, Kinder zu sexualisieren oder mit Inhalten zu konfrontieren, die nicht altersgemäß sind", heißt es weiter in dem Facebook-Post. "Es gehört jedoch zur Lebenswirklichkeit besonders in einer Stadt wie Berlin dazu, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder im Kindergartenalter haben oder im Kita-Kontext andere Fragen der geschlechtlichen Vielfalt auftreten."



Das Fazit der LSU: "Es war längst überfällig, dem Fachpersonal Handlungsempfehlungen zur Verfügung zu stellen, die sie im Umgang mit diesen Themen unterstützen, wenn sie von kleinen Kindern Fragen gestellt bekommen. Auch wenn in Detailfragen zur Handreichung diskutiert werden kann und soll, halten wir sie für gut und empfehlenswert." Darüber hinaus erinnerten die Lesben und Schwulen in der Union daran, dass das Abgeordnetenhaus die Bildungsmaßnahme im Jahr 2009 mit "überwiegender Mehrheit" beschlossen habe.



Neben der Berliner CDU-Fraktion machen auch die AfD, die "Demo für alle" sowie Medien des Axel Springer Verlags mit falschen Behauptungen Stimmung gegen die Handreichung für Erzieher. "Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren müssen vor solchen Ideen, die nur kranken Hirnen mit pädophilen Hintergedanken entsprungen zu sein scheinen, geschützt werden", schrieb etwa der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Steffen Königer in einer Pressemitteilung (queer.de berichtete). "Das Bild vom Kind als sexuellem Wesen und die Konfrontation des Kindes mit der Sexualität der Erwachsenenwelt korrespondiert leider auch mit der Argumentation der organisierten Päderasten für Sexualität zwischen Kind und Erwachsenen", ergänzte die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus am Freitag bei Facebook.



Die Handreichung ist kostenlos erhältlich



Die digitale Fassung der Handreichung "Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben" steht zum Download auf queerformat.de bereit. Das gedruckte Heft ist derzeit vergriffen und kann zu einem späteren Zeitpunkt über die Webseite bestellt werden. (mize)