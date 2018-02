Lieder für den ESC-Vorentscheid vorgestellt

Die Volksmusik-Band Voxxxclub ist der wohl derzeit bekannteste Act im Vorentscheid

Der NDR hat am Dienstag alle sechs Lieder vorgestellt, die sich im deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest um ein Ticket nach Lissabon bewerben. Am Donnerstag fällt die endgültige Entscheidung, wer Deutschland bei Mitte Mai in der Finalshow vertreten wird (ARD, 20.15 Uhr).



Das sind die sechs Beiträge:



Kandidatin Ivy Quainoo wird mit dem Song "House On Fire" antreten. Die 25-Jährige wurde in Deutschland durch ihren Sieg bei "The Voice of Germany" 2012 bekannt.

Ryk versucht sich mit dem englischsprachigen Song "You and I". Der 28-Jährige veröffentlichte in den vergangenen Jahren mehrere EPs, bis 2015 unter seinem alten Pseudonym FOXOS.

Michael Schulte will mit dem Lied "You Let Me Walk Alone" das Ticket nach Lissabon lösen. Der 27-Jährige zeigt sein gesangliches Talent in seinem erfolgreichen Youtube-Kanal, mit dem er bereits mehr als 50 Millionen Views und viele Fans aus dem Ausland gesammelt hat.

Natia Todua wird "My Own Way" vortragen. Die 21-Jährige ist die neueste Gewinnerin der Castingshow "Voice of Germany".

Als einzige Band und mit dem einzigen deutsch- bzw. bairischsprachigen Lied treten die Volksmusiker von voXXclub an. Ihr Song "I mog di so" enthält den aufbauenden Satz: "Ob du auf Madel oder Buam stehst, mir egal, solang die Welt sich mit dir dreht." Bandmitglied Christian Schild hatte sich 2015 als schwul geoutet (queer.de berichtete).

Der Münchner Sänger und Songwriter Xavier Darcy wird mit dem englischsprachigen Lied "Jonah" antreten. Der 22-Jährige mit britischen und französischen Wurzeln trat auf zahlreichen Festivals auf, war u. a. bei "Inas Nacht" im Ersten zu Gast und spielte als Support bei Tourneen von Rea Garvey und Joris.



Direktlink | Xavier Darcy in der NDR-Pressekonferenz

Hier noch alle Lieder im Überblick:

Die sechs Songs sind ab sofort auch auf iTunes und Spotify erhältlich.



Die ARD vertraut in ihrer 105-minütigen Entscheidungsshow anders als in den letzten Jahren nicht mehr nur den Zuschauern, den richtigen Song auszuwählen. Immerhin siegten bei den letzten drei Telefonvotings nur Lieder, die am Ende in der Finalshow des Eurovision Song Contest entweder den letzten oder den vorletzten Platz belegten. Das TED-Ergebnis fließt in diesem Jahr nur noch zu einem Drittel in das Endergebnis ein. Zu zwei Dritteln zählen die Meinung eines 100-köpfingen Eurovision-Panel, das bereits die Acts des Vorentscheids auswählte, und einer 20-köpfigen internationalen Experten-Jury. (cw)