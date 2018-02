LSU stellt sich hinter Kramp-Karrenbauer

Annegret Kramp-Karrenbauer macht keinen Hehl daraus, dass sie nichts von der Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben hält – die Aktivisten von der LSU stört das nur wenig (Bild: Staatskanzlei Saarland)

Der Landesverband Saar der Lesben und Schwulen in der Union hat am Dienstag begrüßt, dass die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer neue Generalsekretärin der Bundes-CDU werden soll. "Mit Annegret Kramp-Karrenbauer wird das Profil der CDU gestärkt, sie arbeitet für die Zukunft der CDU als starke Volkspartei der Mitte. Gerade deshalb setzen wir auch bei den LGBTI-Themen große Hoffnungen in sie, denn als Landesmutter hatte sie immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen gehabt, auch wenn die ein oder anderen Meinungen etwas auseinander gelegen sind", erklärte LSU-Landesvorsitzender Christian Düppre in einer Pressemitteilung.



Kramp-Karrenbauer war 2015 von vielen LGBTI-Aktivisten für homophobe Äußerungen scharf kritisiert worden: Damals lehnte sie die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare mit der Begründung ab, dass ein solcher Schritt auch zur Anerkennung von Viel- oder Verwandten-Ehen führen könne (queer.de berichtete). Als die Ehe für alle im letzten Sommer schließlich beschlossen wurde, kartete Kramp-Karrenbauer sogar nach – und erklärte, wenn Schwule und Lesben heiraten dürften, müsse man im Blick behalten, "dass das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts dadurch nicht schleichend erodiert" (queer.de berichtete).



Dennoch hält die LSU Saar die Politikerin für eine gute Wahl: "Sie hat die LSU von Anfang an als wichtigen Teil der Partei gesehen und unseren Verband aktiv in die CDU Saar integriert" behauptete Düppre, der auch dem Landesvorstand der Partei angehört.

Der LSU-Bundesverband erklärte via Facebook: "Wir wünschen Annegret Kramp-Karrenbauer viel Erfolg und eine glückliche Hand für ihre neue Aufgabe und hoffen, dass wir auch mit ihr sehr bald persönlich einen Gesprächsfaden knüpfen können." Gleichzeitig lobte der Verband den scheidenden Generalsekretär Peter Tauber, der im vergangenen Jahr im Bundestag für die Ehe-Öffnung gestimmt und die LSU vor einigen Jahren in der Parteizentrale empfangen hatte (queer.de berichtete).



Kramp-Karrenbauer bekräftigt homophoben Vergleich

Die designierte CDU-Generalsekretärin bleibt derweil bei ihrer Haltung zu gleichgeschlechtlichen Paaren. Am Montagabend erklärte sie in den ARD-"Tagestehemen", als sie von Moderatorin Caren Miosga auf die Ehe für alle angesprochen wurde: "Wir haben hier eine Rechtslage, die gilt. Dass ich persönlich eine andere Auffassung habe, ist bekannt." Als Miosga nach dem Mehr- und Geschwisterehevergleich fragte, antwortete Kramp-Karrenbauer: "Wenn ich sehe, dass es vor kurzem in einer überregionalen Tageszeitung einen großen Artikel etwa der liberalen Jugendorganisation gab, die genau das gefordert hat und gesagt hat, man kann nicht einsehen, warum eine Partnerschaft und eine Ehe auf zwei Menschen begrenzt ist, dann hab ich mit diesen Diskussionen nicht ganz falsch gelegen."



In einem "Tagestehemen"-Kommentar erklärte daraufhin die ARD-Journalistin Tina Hassel, dass Kramp-Karrenbauer mit ihrer Haltung, gegen gleiche Rechte für Homosexuelle zu werben, aber sich gleichzeitig in anderen Themen weltoffen zu geben, offenbar enttäuschte Wähler zurückgewinnen will: "Gesellschaftlich konservativ, aber sozialpolitisch liberal – gegen Homoehe, aber für die Frauenquote – in dieser Mischung liegt viel Potenzial, um verprellte Wähler zurück zu holen. Wähler, die das Merkelsche 'Weiter so' nicht mehr ertragen."



Am gleichen Abend äußerte sie sich auch im ZDF-"Heute Journal" über ihre Ansichten zu Schwulen und Lesben: "Meine Haltung, zum Beispiel zum Thema Ehe für alle, ist bekannt. Und ich bin sehr strikt in meinem Weltbild, was das Thema Lebensschutz am Anfang und am Ende des Lebens anbelangt, und als langjährige ehemalige Innenministerin weiß ich eben auch, dass die Akzeptanz, dass das Vertrauen der Menschen in den Staat eben auch daran hängt, dass sie den Eindruck haben, dieser Staat ist konsequent in seinem Handeln." (dk)



