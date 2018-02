Erste schwule Kuppelei bei "Naked Attraction"

Robin aus Düsseldorf macht sich für RTL II nackig – am Ende springt ein Date heraus (Bild: Screenshot RTL II)

Heute, 14:19h, noch kein Kommentar

In der am späten Montagabend ausgestrahlten achten Folge der RTL-II-Show "Naked Attraction – Dating hautnah" suchte erstmals ein schwuler Single nach seinem Traumpartner: Der 25-jährige Robin aus Düsseldorf hatte aus sechs Nackedeis die Qual der Wahl. Anders als die der schwulen Sauna oder einer Bar schauten ihm aber dabei aber über eine Million Menschen vor dem Fernsehgerät zu.



Das Prinzip der sehr retro wirkenden Show, die auf einem britischen Format beruht, ist schnell erklärt: Singles können ihren Traumpartner anhand des Aussehens aussuchen. Ein Single schaut dabei sechs nackige Objekte der Begierde an – erst nur den Unterkörper, dann den Oberkörper, dann das Gesicht. In jeder Runde gibt er einem der Kandidaten einen Korb. Anschließend dürfen die Kandidaten auch reden und auch der Single darf sich textilfrei zeigen, bevor er sein Herzblatt auswählt, mit dem er auf ein Date gehen darf. Während der Show starrt der Zuschauer gefühlt die Hälfte der Zeit auf männliche oder weibliche Intimzonen in Großaufnahme.



Wer ist dein Herzblatt? (Bild: Screenshot RTL II)

In jeder 45-minütigen Show gibt es zwei Kandidaten – neben Robin suchte am Montag auch Ex-Playmate und Reality-Show-Veteranin Cathy Lugner (auch bekannt als "Spatzi") nach einem Mann.



Robin, der in einem Vortstellungsvideo als Frisör und Make-up-Artist vorgestellt und auch als Dragqueen im Fummel auf der Bühne gezeigt wurde, musste in der Sendung nach und nach einen Kandidaten nach dem anderen anhand dessen Aussehens rauswählen. Dabei fielen Sätze wie: "Ich entscheide mich gegen den jungen Mann in der orangenen Box, weil er mich einfach von den anderen Unterkörpern, die ich sehe, am wenigsten anspricht."



Moderatorin Milka Loff Fernandes sorgte dafür, dass die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche gelenkt wird – mit Sätzen wie "Kannst du mal deinen Penis ein wenig anheben für uns?"



Für wen sich Robin am Ende entscheidet, kann jeder im RTL-Streamingportal "TV Now" nachverfolgen. Die Shows sind bis zu 30 Tage nach ihrer Ausstrahlung kostenfrei, aber mit mehreren Werbeunterbrechungen, zu sehen. Die Sendungen sind ab 16 Jahren freigegeben. (cw)

Naked Attraction



Immer montags, 22.15 Uhr auf RTL II