Der unter anderem durch eine Rolle in der US-Serie "Looking" international bekannt gewordene britische Schauspieler Russell Tovey ist verlobt. Entsprechende Einträge in sozialen Netzwerken vom Wochenende hat der 36-Jährige inzwischen gegenüber mehreren Medien bestätigt.



Sein Freund Steve Brockman, ein ehemaliger Spieler des britischen Rugby-Clubs Kings Cross Steelers, habe um seine Hand angehalten, sagte Tovey etwa der "Daily Mail": "(Das war) total unerwartet, aber ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich auf eine richtige Party, um das zu feiern, wenn ich zurück in London bin."



Tovey knuddelt auch gerne mit Hunden

Brockman war kürzlich zu Tovey nach New York gezogen, wo er am Broadway in dem Aids-Stück "Engel in Amerika" spielte. In der amerikanischen Metropole steht der Brite zugleich für die Drama-Serie "Quantico" vor der Kamera. Brockman arbeitet derweil als Rugby-Trainer und Fitness-Coach.

Tovey hatte die damals frische Beziehung erstmals Ende 2016 angedeutet. Seitdem hatten beide Männer immer wieder Fotos von sich in ihren Instagram-Accounts veröffentlicht oder traten zusammen bei Veranstaltungen auf.



Zuvor hatte sich Tovey vor allem mit seinem Hund ablichten lassen – Bulldogge Rocky sei "meine Sonne, mein Mond und mein Kumpel", so der Schauspieler in einem Interview im Jahr 2016. Im gleichen Gespräch hatte Tovey betont, dass er irgendwann gerne einmal heiraten und Kinder haben wolle.



Die Verlobung sorgte seit dem Wochenende für regen Wirbel in sozialen Netzwerken – auch weil ein früherer Nebenjob Brockmans so bekannter wurde: Für das schwule US-Pornolabel Randy Blue stand er als "Ryan Stack" vor der Kamera. Die meisten Kommentatoren störte das freilich nicht wirklich… (cw)