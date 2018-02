Polizei fahndet nach homophobem Tram-Schläger

,

Zur Aufklärung eines mußtmaßlich schwulenfeindlichen Übergriffes hat die Berliner Polizei am Donnerstag Bilder eines Mannes aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.



Am Sonntag, den 23. Juli 2017, soll der bisher unbekannte Mann gegen 2.40 Uhr in einer Straßenbahn der Linie M10 in der Nähe des U-Bahnhofs Frankfurter Tor einen Fahrgast mit den Worten "Homo-Fotze" und "Schwuchtel" beleidigt haben.



Die Bilder des mutmaßlichen Angreifers

In jener Nacht nach der Berliner CSD-Demonstration 2017 soll der Unbekannte dann von hinten an den 20-Jährigen herangetreten sein und ihn unvermittelt an der um den Hals getragenen und verknoteten Regenbogenfahne aus der Bahn herausgezogen haben. Der angegriffene Fahrgast soll dadurch Verletzungen im Hals- und Rückenbereich erlitten haben.



Die Ermittler fragen nun: Wer kennt den Gesuchten und kann Angaben zu seiner Identität und zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin, Abteilung Staatsschutz, Bayernring 44, 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953128 oder per entgegen sowie jede andere Polizeidienststelle.

Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten Berlins publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI.



Laut einer vorläufigen Statistik der Polizei wurden den Beamten in Berlin 2017 insgesamt 161 Vorfälle im Bereich "sexuelle Orientierung" gemeldet. Im Vorjahr waren es 164, darunter 44 Gewalttaten (2015: 105/38, 2014: 80/26, 2013: 132/46). Die Tatorte lagen vorwiegend in den Bezirken Mitte, Schöneberg und Neukölln. Untersuchungen der Fälle zeigten sehr unterschiedliche Motive. (nb/pm)