Hakim darf seinen Freund nicht nachholen

Hakim zeigt ein Bild seines Freundes Zeydan auf dem Handy, im Hintergrund Felix von der Leitung der Ruhrwellness-Sauna

Von Dietrich Dettmann

Heute, 15:58h,

Er ist sympathisch und freut sich sichtlich über das Interesse der queeren Medien: Hakim, 30, arbeitet in Teilzeit mit viel Freude in der Ruhrwellness-Sauna in Mülheim.



Im Herbst 2015 ist er aus Syrien wegen der Zerstörung seiner Heimatstadt Aleppo und wegen seiner Homosexualität geflohen und genießt zurzeit subsidiären Schutzstatus. Er spricht inzwischen sehr gut Deutsch. Doch er hat ein Problem, und er ist deswegen sehr unglücklich: Sein Freund Zeydan (28) kann nicht nach Deutschland kommen, er sitzt ohne Papiere in Serbien fest, wo die Grenze für Flüchtlinge wie ihn geschlossen wurde.



"Ich bin zwar vorläufig anerkannt, aber habe keinen Pass", erklärt Hakim. "Ich vermisse meinen Freund Zeydan sehr, aber ich kann nicht zu ihm und er nicht zu mir."

Auf getrennten Wegen geflüchtet



Der Text ist eine Vorabveröffentlichung aus der März-Ausgabe des NRW-Magazins "Fresh"

Das Unglück begann bereits, als das Paar auf getrennten Wegen flüchtete. Zeydan war beim Militär und hatte alle Papiere abgeben müssen. Hakim wartete mehrere Monate in der Türkei auf ihn. Leider vergeblich: Daraufhin musste Hakim alleine weiter nach Deutschland die Reise zu Fuß antreten. "Er sagte mir, die Gesetze lassen es derzeit nicht zu, dass er zu mir kommen kann, auch wenn wir ein Liebespaar sind. Schließlich seien wir ja keine Familie", so Hakim.



Selbst für den klassischen Familiennachzug gibt es schon strenge Regeln in Deutschland. "Sich als schwul zu outen in einem südeuropäischen Land ist zudem meist sehr gefährlich", so Hakim. Über sein Geburtsland sagt er: "Als offen schwuler Mann in Syrien bist du ganz schnell tot, selbst die eigene Familie kennt da kein Erbarmen." Hakim bekommt dabei Tränen in den Augen.



Die Arbeit ist für ihn eine Ablenkung von den traumatischen Erlebnissen. Er ist sehr freundlich, und sein Job macht ihm Spaß. Hakim ist hier prima integriert. Er hat nur einen Wunsch: "Wer kann mir helfen? Ich denke jeden Tag an Zeydan und mache mir natürlich immer Sorgen um ihn."



Auch Felix von der Ruhrwellness-Leitung steht hinter Hakim: "Wir suchen die Öffentlichkeit. Wir hoffen, dass sich jemand findet, der helfen möchte – und kann." Hakim will nicht aufgeben: "Denn ich vermisse meine große Liebe sehr."



Kontakt zu Hakim kann man per Email an oder unter Tel. (0208) 302 48 11 aufnehmen.