Berlin: LSVD sucht Projektmitarbeiter/in für Aufklärungsarbeit

Das Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine



Projektmitarbeiterin / einen Projektmitarbeiter



(30 h/w, TV-L E9) für die Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit.



Ganzjährlich finden (schulische) Aufklärungs- und Sensibilisierungsworkshops zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im gesamten Berliner Stadtgebiet und insbesondere auch in Stadtgebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf statt. In Zusammenarbeit mit anderen Institutionen werden Toleranz, Homophobie, Transphobie und Gewalt angesprochen und gemeinsam Möglichkeiten herausgearbeitet, die Vielfalt zu stärken. Darüber hinaus werden Multiplikator*innen sensibilisiert und in ihren Handlungskompetenzen gestärkt. Flankierend wirken niedrigschwellige Öffentlichkeitsarbeit und weitere Angebote im Freizeitbereich (z.B. in Jugendbibliotheken).



Wir erwarten:

- Fachhochschulabschluss in sozialer Arbeit oder gleichwertige Qualifikation

- Erfahrungen und Kenntnisse in der mit Kindern und Jugendlichen

- Interkulturelle Kompetenzen sowie Sensibilität gegenüber LSBTI-Themen



Wir bieten vielseitige Aufgaben in einem engagierten Team. Sie werden bei der Arbeit von Honorarkräften und studentischen Mitarbeiter*innen unterstützt.



Bitte richten Sie Ihre Bewerbung zeitnah per Email an .