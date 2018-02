Mann-o-Meter sucht Diplom-Psychologen / psychologischen Berater

Heute, 12:37h, noch kein Kommentar





Mann-O-Meter, Berlins schwuler Checkpoint, sucht ab sofort einen



Diplom-Psychologen / psychologischen Berater mit vergleichbarer Qualifikation



für folgende Aufgaben:



• psychologische Beratung im Checkpoint

[Einzel- und Paarberatungen, Krisenintervention, psychologische Diagnostik, Erstberatungen]



• aufsuchende Haftarbeit im Berliner Strafvollzug

[Beratung und Betreuung von homo- und bisexuellen Inhaftierten, Anleitung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, Öffentlichkeitsarbeit]



Du solltest beratungserfahren sein und über fundierte Kenntnisse in der HIV/Aids-Primärprävention bei Männern, die Sex mit Männern haben, sowie deren Lebenswelten verfügen und die Arbeit mit Ehrenamtlichen kennen. Wir wünschen uns einen teamfähigen Kollegen, der mit hoher sozialer Kompetenz selbständig arbeitet.



Wir bieten eine unbefristete Stelle in Teilzeit mit 16 Stunden pro Woche. Dich erwartet ein gutes und engagiertes Team, regelmäßige Supervision und eine Vergütung in Anlehnung an den TV-L Berlin ab E11



Aussagekräftige Bewerbungen – vorzugsweise per email – bitte an:



Mann-O-Meter e.V.

z. Hd. Andreas Sucka

Bülowstr. 106

10783 Berlin