MANEO sucht Menschen für zielgruppenspezifische Opfer- und Zeugenberatung und -begleitung

Für MANEO – DAS SCHWULE ANTI-GEWALT-PROJEKT IN BERLIN suchen wir ab sofort einen Menschen

für den Arbeitsbereich



zielgruppenspezifische Opfer- und Zeugenberatung und -begleitung.



Es handelt sich um eine Teilzeitstelle (32 WSt). Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TV-L EG 9. Der Arbeitsort ist Berlin. Die Stelle ist zunächst bis zum 31. Dezember 2018 befristet. Eine Weiterbeschäftigung über den Termin hinaus wird angestrebt.



Zu den Aufgaben gehören:

• Beratung und Begleitung von Opfern und Zeugen von Straftaten, vorwiegend schwule und männlich bisexuelle Menschen

• Gewalt- und Kriminalprävention durch Vorort-Arbeit

• Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit

• Verwaltungs-, Dokumentations- und Berichtsarbeit



Voraussetzungen sind:

• abgeschlossene Fachhochschul-/ Hochschulausbildung – oder mit angehendem Abschluss – in sozialer Arbeit/ Sozialpädagogik oder vergleichbaren Disziplinen

• Erfahrungen in der Beratungsarbeit und Psychotraumaarbeit

• fundierte Kenntnisse schwuler und männlich-bisexueller Lebensweisen und Lebenswelten

• Bereitschaft zur thematischen Weiterqualifizierung und Supervision

• Aufsuchende Vorort-Arbeit

• Teamfähigkeit und Flexibilität

• Selbständiges Arbeiten

• Beratungsfähigkeit auf Deutsch und möglichst einer weiteren Sprache

• geeignete PC-Kenntnisse



Bewerbungen – vorzugsweise per email – bitte an:



Mann-O-Meter e.V.

Bastian Finke, Leiter von MANEO

Bülowstr. 106

10783 Berlin