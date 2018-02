SchwuZ Berlin sucht Aushilfe als Runner*in

(Bild: Guido Woller)

Heute, 19:17h, noch kein Kommentar

Das SchwuZ ist Berlins ältestes und beliebtestes Veranstaltungszentrum für queere Kultur und fördert die Entfaltung schwuler Identitäten und aller, die sich für den Abbau einschränkender Kategorien einsetzen. Wir bieten an unserem Standort in der ehemaligen Kindlbrauerei/Neukölln mit über 260 Veranstaltungen im Jahr auf einer Bruttofläche von 1.600 m2 Raum für 1.200 Gäste.



Neben unseren eigenen Formaten wie Tanzveranstaltungen, Bühnenprogramm oder Filmpräsentationen bauen wir aktuell unser Geschäftsfeld der Fremdvermietung aus. In diesem Rahmen präsentieren wir u.a. die Konzertreihe Berlin Live mit Acts wie u.a. Marc Almond, Bob Geldof, Faith No More, Eric Burdon, The Do, aber auch Highendveranstaltungen wie Filmpremieren des TV-Senders arte mit Jean Paul Gaultier oder die arte Berlinale Party.



Wir suchen Menschen, die unsere Unternehmenswerte teilen, unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund oder ihrer aktuellen Lebenssituation. Wir laden dich ein, dich mit uns zu engagieren und deine fachlichen Qualifikationen, beruflichen Erfahrungen und persönlichen Stärken einzubringen.





Stelle und Stellenziel/Hauptaufgabe:

• Aushilfe als Runner*in



Deine Aufgaben:

• Versorgung der Bars mit Vollgut, Glasware, Arbeitsmaterialien etc. während Veranstaltungen

• Sichern von Leergut und Glasware auf den Floors

• Spülen und Verräumen der Glasware

• Verräumen von Leergut und Auffüllen der Bars bei Ende der Veranstaltung

• Logistische Lagertätigkeiten



Unsere Anforderungen:

• Hohe körperliche Belastbarkeit und Auffassungsgabe

• Freundliches und offenes Auftreten

• Teamfähigkeit und absolute Verlässlichkeit

• Nachtarbeit, insbesondere an Wochenenden und Feiertagen ("Arbeiten während andere feiern")

• Einhalten der Hygiene, Arbeits-, und Brandschutzbestimmungen

• Umsichtige und sorgfältige Arbeitsweise

• Englischkenntnisse sind wünschenswert



Deine Perspektiven:

• Anstellung in geringfügiger Beschäftigung (Mini-Job)

• Arbeit in einem engagierten und offenen Team

• Verantwortungsvolle Aufgaben



Prozedere:

• Bewerbungsfrist: 11.03.2018

• Bewerbung mit aussagekräftigem Lebenslauf per Mail

• Möglicher Arbeitsbeginn: März 2018



Kontakt:

SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH

Mahlower Str. 24, 12049 Berlin-Neukölln



Ansprechpartner: Matthias Hamann / Tanja Dierbach