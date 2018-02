Wegen Homophobie: Schwuler Bürgermeister wechselt von CSU zur SPD

Die CSU-Homophobie hat Simon Giegerich in die Arme der Sozialdemokraten getrieben (Bild: CSU)



,

Der 39-jährige Kommunalpolitiker Simon Giegerich, der in seiner unterfränkischen Heimatgemeinde Obernburg am Main als Stadtrat und Zweiter Bürgermeister aktiv ist, hat wegen politischen Differenzen die CSU verlassen und ist fortan SPD-Mitglied. Giegerich gab gegenüber dem "Main-Echo" an, ein Grund für seinen Wechsel sei die Haltung der CSU gegenüber homosexuellen Paaren gewesen – er selbst lebt in einer Lebenspartnerschaft.



"Meine politische Meinung hat sich geändert. Das ist ein Prozess, der über Jahre ging", so Giegerich. Ihn habe auch die CSU-Aussage "Wir müssen den rechten Rand abdecken" befremdet.



Sein Amt als zweiter Bürgermeister der 8.600 Einwohner zählenden Stadt will er bis 2020 behalten. "Ich bin für sechs Jahre gewählt", so Giegerich.



Die CSU bedauert den Parteiwechsel Giegerichs. "Er hat es begründet, und ich kann es nachvollziehen", sagte der Erste Bürgermeister Dietmar Fieger. Der CSU-Fraktionschef im Stadtrat, Christopher Jany, äußerte die Hoffnung, dass die beiden Bürgermeister auch nach dem Parteiwechsel loyal zusammenarbeiten können.

CSU profiliert sich als Gegnerin von LGBTI-Rechte

Die CSU galt über Jahre – und gilt weiterhin – als Hauptbremserin in der Bundes- und Landespolitik, wenn es um die Gleichbehandlung von Homo-Paaren ging. So war auch der Widerstand gegen die Ehe für alle bei der Abstimmung Ende Juni 2017 im Bundestag unter den Christsozialen am größten: Von 57 CSU-Parlamentariern stimmten mit Bernd Fabritius, Astrid Freudenstein, Hans Michelbach, Wolfgang Stefinger, Dagmar Wöhrl, Tobias Zech und Gudrun Zollner nur sieben Abgeordnete für die Gleichbehandlung.



Außerdem droht das von der CSU alleinregierte Bayern als einziges deutsches Bundesland weiterhin mit einer Klage gegen die Öffnung der Ehe: Im September gab die Seehofer-Regierung zwei Rechtsgutachten in Auftrag, um zu prüfen, ob sie zur Ehe für alle eine Normenkontrollklage in Karlsruhe stellen soll (queer.de berichtete).



Die CSU lehnt außerdem einen Aktionsplan gegen Homophobie ab, der bereits in fast allen anderen Bundesländern beschlossen worden ist. In Bayern gebe es dafür "keine Notwendigkeit", behauptete die Staatsregierung im Jahr 2015 (queer.de berichtete). (dk)



Update 17.30h: Gratulation von der SPD



Per Pressemitteilung gratulierte die queerpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Isabell Zacharias am Mittwochnachmittag Giegerich zu seinem Austritt aus der CSU. "Wir haben im Bund die Ehe für Homosexuelle durchgesetzt – gegen den heftigen Widerstand der CSU", erklärte die Sozialdemokratin."Das ist moderne Gesellschaftspolitik. Ich heiße Simon Giegerich herzlich willkommen bei uns."