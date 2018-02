Raus aus dem Knast, rein ins Coming-out

Heute, 14:31h, noch kein Kommentar

Mary McArdle, die wegen ihres ungestümen Temperaments von allen nur Mad Mary genannt wird, kommt nach einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe zurück in ihre Heimatstadt Drogheda, einem Vorort von Dublin. Warum sie einsaß, will sie so schnell wie möglich vergessen.



Die Edition Salzgeber hat "Ein Date für Mad Mary" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

In der Zwischenzeit hat sich ihre beste Freundin Charlene verlobt, und Mary soll die Trauzeugin sein. Als Charlene ihr erklärt, dass sie Mary nur alleine einlädt, weil sie sowieso kein Date für die Hochzeit finden würde, ist Mary wild entschlossen, ihr das Gegenteil zu beweisen.



Doch all ihre Versuche enden in einem Desaster. Mary fühlt sich einsamer als zuvor. Bis sie die Fotografin Jess kennenlernt, die Charlene für die Hochzeit engagiert hat…



Regisseur Darren Thornton vermählt in seinem bittersüßen Coming-of-Age-Film "Ein Date für Mad Mary" elegant die schwerelose Romantik des US-High-School-Kinos der Achtziger- ("Pretty in Pink", "Ist sie nicht wunderbar?") mit dem rauen Realismus des britischen Jugenddramas der Zweitausenderjahre ("Fish Tank", "Sweet Sixteen"). Eine berührende Geschichte über Freundschaft, den Abschied von den glorreichen Tagen der Jugend und den Zauber der ersten großen Liebe. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zur DVD



Ein Date für Mad Mary. Romantikdrama. Irland 2016. Regie: Darren Thornton. Darsteller: Seána Kerslake, Tara Lee, Charleigh Bailey, Siobhán Shanahan, Denise McCormack. Laufzeit: 82 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 6. Edition Salzgeber