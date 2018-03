Finnland stärkt Rechte von Regenbogenfamilien

Das finnische Parlament hat ein Herz für Kinder in Regenbogenfamilien (Bild: flickr / Miemo Penttinen / by 2.0)



Das finnische Einkammerparlament hat am Mittwoch einem Gesetzentwurf zugestimmt, der automatisch die Partnerin einer lesbischen Frau als Co-Mutter anerkennt, wenn diese ein Kind durch künstliche Befruchtung zur Welt bringt. 122 Abgeordnete stimmten für die Liberalisierung, 42 votierten dagegen. Als einzige Partei sprachen sich die Christdemokraten einstimmig gegen den Entwurf aus.



Das Gesetz betrifft Paare, bei denen sich eine Partnerin mit Hilfe einer Samenbank befruchten lässt. Derzeit muss die andere Frau – wie auch in Deutschland – das Kind in einem langwierigen und teuren Prozess adoptieren, um als zweites Elternteil anerkannt zu werden. Sollte eine der Elternteile krank werden oder sterben, bevor der Adoptionsprozess abgeschlossen ist, könnte das negative Auswirkungen auf das Kind haben, beispielsweise im Erbrecht. Das Gesetz soll in gut einem Jahr in Kraft treten, da noch administrative Anpassungen wie die Änderung von Dokumenten notwendig sind.

Die Gesetzesänderung geht auf eine Bürgerinitiative zurück. 55.000 Menschen hatten eine Petition unterzeichnet, nach der die Rechte von lesbischen Müttern und deren Kindern gestärkt werden sollten. 50.000 Unterschriften sind in Finnland notwendig, um eine Parlamentsdebatte zu erzwingen. Bereits die 2014 beschlossene Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben in Finnland geht auf eine derartige Initiative aus dem Volk zurück (queer.de berichtete). Das Gesetz trat allerdings erst im März 2017 in Kraft (queer.de berichtete).



LGBTI-Aktivisten begrüßten die Entscheidung des Parlaments. Juha Jämsä von der Organisation Sateenkaariperheet (Regenbogenfamilien) bezeichnete den Beschluss als "einen der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte unserer Organisation." (dk)