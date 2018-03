LGBTI-Aufklärung jetzt auch für Kitas in Sachsen-Anhalt

Von Markus Kowalski

Heute, 05:53h,

Es hat lange gedauert, bis Sachsen-Anhalts Justiz- und Gleichstellungsministerin Anne-Marie Keding (CDU) etwas Substanzielles aus dem LGBTI-Aktionsplan umgesetzt hat. Doch jetzt ist es soweit: Im April soll der Medienkoffer "Geschlechtervielfalt in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, in Grundschulen und Horten" fertig sein und vorgestellt werden.



"Die Erwartungen an den Koffer sind hoch", sagt Kerstin Schumann, Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V., gegenüber queer.de. Sie ist verantwortlich für das Projekt und will einen Shitstorm von rechts vermeiden. Erst im Februar hatte die Kita-Broschüre "Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben" in Berlin für Empörung unter Vertretern der AfD, der CDU und der "Demo für alle" gesorgt (queer.de berichtete).

Öffentliche Kampagne zum Schutz vor Shitstorm

Das soll in Sachsen-Anhalt anders laufen, so zumindest Schumanns Plan: "Mit einer öffentlichen Kampagne wollen wir versuchen, Rückendeckung für das Projekt aufzubauen, bevor der Koffer an die Kitas geht." Im Februar habe man den Koffer schon mit Experten der Hochschulen Merseburg und Stendal, der beteiligten Ministerien, der Kinderbeauftragten der Landeshauptstadt Magdeburg sowie mit Kita-Erziehern und Grundschullehrern diskutiert. "Wir haben mit ihnen geredet, um uns zu versichern, dass sie den Koffer wirklich wollen und haben eine hohe Zustimmung erhalten", sagt Schumann.



Zum 1. April soll im Kompetenzzentrum eine Referentin eingestellt werden. Diese werde im kommenden Monat den Koffer in den Jugendhilfeausschüssen der Landkreise und im Landesjugendhilfeausschuss vorstellen. Auch bei den Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt habe man für März schon Termine. Bei der AfD werde man sich zuletzt vorstellen.



Koffer enthält viele Kinderbücher und einige Spiele



Die zwei Koffer, die es im Land geben wird, sollen dann folgendermaßen eingesetzt werden: Eine Kindertagesstätte kann den Koffer mit allen Materialien für vier Wochen ausleihen. Dann kommt auf Wunsch der Einrichtung die Referentin mit dem Koffer vorbei und erklärt in einer Team-Sitzung den Verantwortlichen, wofür die Materialien gedacht sind und wie man sie am besten einsetzt.



Seit mehreren Jahren mit großem Erfolg im Einsatz: Kita-Koffer aus Rheinland-Pfalz (Bild: MFFJIV Rheinland-Pfalz)

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. bieten wir ein werbefreies Angebot.

Es gibt einen Koffer für Kitas und einen für Grundschulen. In ihnen enthalten sind jeweils rund 20 Kinderbücher, Familienspiele, Puzzle- und Memo-Spiele, eine Regenbogenfahne sowie für den Bereich Grundschule drei DVDs. In einem beigelegten Methodenbuch ( PDF ) betonen die Herausgeber, dass die Medien allesamt auch im Buchhandel frei erhältlich seien.Kerstin Schumann befürchtet allerdings, dass wegen der langen Bearbeitungszeiten in den Behörden das Projekt noch scheitern könnte. Bislang habe sie nur einen Bescheid für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn bekommen, aber noch keine Fördermittel. Diese habe das Kompetenzzentrum bislang vorfinanzieren müssen. "Wenn ich bis April kein Geld habe, kann ich den Koffer nicht verleihen", sagt Schumann.Gleichzeitig habe Ministerin Keding Druck gemacht. Auf einem Fachtag am 1. Februar wurde Schumann von der CDU-Politikerin gefragt, wann der Koffer im Ministerium vorgestellt werde. Das verärgert Schumann, denn das Ministerium hatte das Koffer-Projekt erst im vergangenen Herbst sehr spät ausgeschrieben. Außerdem wurden die Geldmittel begrenzt. Statt der im Aktionsplan ursprünglich vorgesehenen drei Koffer gebe es jetzt nur zwei Stück – für mehr als 1.770 Kitas im ganzen Bundesland.Trotzdem glaubt Schumann, dass das Projekt wichtig ist und dem Rechtsruck in Sachsen-Anhalt ein Stück entgegenwirken wird.