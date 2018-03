Berlin: Schwuler mit Messer angegriffen und verletzt

Sebastian Rittau / flickr) Symbolbild für die Berliner Polizei, die mögliche homo- oder transphobe Hintergründe einer Tat in ihren Presseberichten immer wieder aufgreift (Bild:



Die Berliner Polizei hat am Freitagabend einen von ihr als homophob bezeichneten Übergriff öffentlich gemacht. Er trug sich demnach bereits in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag in Neukölln zu, als ein 24-Jähriger gegen 23.40 Uhr zusammen mit seinem 27-jährigen Lebensgefährten in der Mainzer Straße unterwegs war.



Die beiden Männer, die ihre Arme untergehakt hatten, wurden von zwei Jugendlichen angesprochen und nach Zigaretten gefragt, woraufhin sie ohne zu reagieren weitergingen. Die beiden Unbekannten folgten ihnen und der Jüngere bekam plötzlich einen Schlag gegen den Kopf und anschließend einen Messerstich in den Oberschenkel. Der Verletzte rettete sich zusammen mit seinem Partner, der nicht angegriffen wurde, in eine nahegelegene Bar, wo Gäste einen Rettungswagen und die Polizei alarmierten. Der 24-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo die Stichwunde versorgt werden musste. Lebensgefahr besteht nicht.



Die Angreifer flüchteten unerkannt. Wie in Fällen von vermuteter Hasskriminalität üblich hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Weitere Angaben zu Opfer und Tätern oder einen Aufruf nach Zeugen enthielt der Polizeibericht zunächst nicht.

Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten Berlins publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI.



Laut einer vorläufigen Statistik wurden den Beamten in Berlin 2017 insgesamt 161 Vorfälle im Bereich "sexuelle Orientierung" gemeldet – die Statistik umfasst u.a. auch Beleidigungen und Propagandadelikte. Im Vorjahr waren es 164 Vorfälle, darunter 44 Gewalttaten (2015: 105/38, 2014: 80/26, 2013: 132/46). Die Tatorte lagen vorwiegend in den Bezirken Mitte, Schöneberg und Neukölln. Untersuchungen der Fälle zeigten sehr unterschiedliche Motive. (nb/pm)