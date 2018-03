KLM verlost Flug für zwei Personen zu einem Wunschziel weltweit

Heute, 13:12h, noch kein Kommentar

Koffer schon gepackt? Noch bis zum 22. März 2018 läuft ein gemeinsames Online-Gewinnspiel von KLM Royal Dutch Airlines und dem Flughafen Amsterdam Schiphol. Der Hauptpreis ist ein Flug für zwei Personen zu einem KLM-Wunschziel weltweit. Zusätzlich gibt es 1.000 aufblasbare KLM-Weltkugeln zu gewinnen.



KLM fliegt ab Schiphol zu fast 160 Destinationen weltweit. Zusammen mit den Partnern aus der SkyTeam-Allianz können Passagiere sogar 1.050 weitere spannende Ziele rund um den Globus erreichen.

Unterhaltung beim Umsteigen

Umsteigen in Schiphol ist ein pures Vergnügen. Kurze Wege und Effizienz, die beeindruckt: Mindestumsteigezeit europaweit nur 40 Minuten und international nur 50 Minuten. Da bleibt kaum Zeit die viele Unterhaltung, die Schiphol bietet, zu genießen.



Neben einem großen Angebot an Duty-Free-Shops, Boutiquen, Bars und Restaurants bietet Schiphol einiges, was den Flughafen weltweit einzigartig macht: eine Dependence des berühmten Amsterdamer Rijksmuseums, das berühmte Holland Casino, die erste Flughafenbibliothek der Welt, das angesagte Xpres-Spa oder den idyllischen Airport Park mit Außenterrasse.



Engagiert für die queere Community



KLM, die älteste Fluggesellschaft der Welt, engagiert sich seit Jahrzehnten auf vielfältige Weise für die LGBTI-Community. Bereits 1995 erhielten homosexuelle Mitarbeiter, die in einer Partnerschaft leben, dieselben Vorteile wie Verheiratete.



Sehr häufig ist die Fluglinie auch beim Sponsoring und Event-Marketing aktiv: So hat sie zum Beispiel schon 1998 die Gay Games in Amsterdam unterstützt und war damit Vorreiter beim Gay-Marketing. In Deutschland engagierte sich KLM u.a. bei den CSDs in Köln, Stuttgart, Frankfurt und Berlin, bei der Ballnacht Wiesbaden sowie der Wahl zum Mr. Gay Germany. (cw)