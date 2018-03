Eurovision 2018: Das sind (fast) alle Teilnehmer

V.l.n.r.: Alexander Rybak (Norwegen), Netta (Israel) und Michael Schulte (Deutschland) sind drei von 43 Landesvertretern beim diesjährigen ESC

Der erste Eurovision Song Contest aus Portugal im Mai wird eine Show, dessen Gewinner-Titel sich kaum voraussagen lässt. Das lässt sich erahnen, seitdem seit Montag 42 von allen 43 Titeln vorliegen – wir präsentieren sie hier in einer Video-Galerie.



Ein später neuer Top-Favorit bei den Wettbüros ist Israel: Die 25-jährige Netta hat eine ungewöhnliche Girlpower-Popnummer im Gepäck, bei der sie selbst mit einer Art Mini-Mischpult Effekte um ihre eigene Stimme beisteuert. Im Vorentscheid machte sie bereits mit Cover-Mashups Stimmung und nun liegt der catchige Refrain "I'm not your toy / you stupid boy" zum eigenen angehenden Partyhit vor.

Direktlink | Holt sie den ESC nach Tel Aviv? Oder schreckt der Titel auch zuviele ab?

Glaubt man den Wettbüros, haben auch Estland mit klassischem Opern-Pop, Tschechien mit jungem Pop-Rap, Bulgarien, Australien oder Schweden Chancen auf einen Sieg. Bereits rund um Platz 10 abgeschlagen liegt Alexander Rybak, der es nach seinem Sieg 2009 noch einmal wissen will.

Deutschland liegt mit seiner Hoffnung Michael Schulte derzeit rund um den 15. Platz – je nach Startnummer und Inszenierung könnte auch etwas mehr drin sein. Russland liegt bei den Wettbüros in etwa gleich auf. Das Land kehrt nach dem Aussetzer in der Ukraine wieder in den Wettbewerb zurück – Julia Samoilowa, die wegen eines Auftritts auf der Krim nicht nach Kiew einreisen durfte, soll nun in Lissabon Punkte aus Europa holen. Noch vor beiden Beiträgen liegt bei Wettbüros die finnische Teilnehmerin Saara Aalto – eine offen lesbische Sängerin, die in Großbritannien bereits durch eine Teilnahme bei "The X Factor" bekannt wurde.

Direktlink | Was für die Zielgruppe: Irlands Ryan O'Shaughnessy lässt zwei verliebe Jungs durchs nächtliche Dublin schlendern.

Die beiden Vorentscheide werden am 8. und 10. Mai ausgestrahlt, beim zweiten darf Deutschland mitabstimmen. Das Finale folgt am Samstag, den 12. Mai um 21 Uhr. Die Show aus der Altice-Arena wird erstmals von drei Frauen moderiert – und erstmals seit langem wieder auf LED-Hintergründe verzichten.



Wer das Spektakel noch vor Ort erleben will, hat am 5. April noch einmal die Chance, Tickets zu ergattern. Am Montag gab die EBU auch das übrige Programm der Shows bekannt: Der gesundete Vorjahressieger Salvador Sobral wird etwa mehrfach mit alten und neuen Songs auftreten. Das Finale wird eröffnet vom ersten Duett der Fado-Sängerinnen Ana Moura und Mariza, auch die Scratch-Artists Beatbombers und DJ Branko sollen zum Flaggeneinzug der Länder eine Rolle spielen. (nb)

Direktlink | Perle aus dem armenischen Vorentscheid: Drag Queen Kamil Show mit "Puerto Rico"