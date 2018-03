Guido Maria Kretschmer plant Hochzeit auf Sylt

,

Guido Maria Kretschmer hat in mehreren Interviews verraten, dass er seinen langjährigen Partner Frank Mutters im Sommer oder Herbst auf Sylt heiraten wird. Der 52-Jährige "Shopping Queen"-Star ist bereits seit 33 Jahren mit seinem zehn Jahre älteren Partner, einem Maler, liiert. Die beiden leben seit 2012 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.



"Es ist ja schon verrückt, dass ich das machen darf. Vielen Dank, Deutschland!", erklärte Kretschmer gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Ich will niemandem etwas nehmen, Kinder und Familie gehen vor, aber es ist was Schönes, dass ich gleich wertgeschätzt werde mit allen Rechten und Pflichten."



Obgleich das Paar auf Mallorca lebt, möchte er seine Ehe auf der raueren Nordseeinsel feiern. "Uns beide verbindet die Liebe zur Nordsee", so Kretschmer gegenüber "Gala". Dem "Stern" verriet er, warum er sich in seinen Partner verliebt habe. Der Designer habe ihn vor 33 Jahren in Münster beobachtet, wie er einen blinden Cockerspaniel mit Schnipsen durch ein Lokal führte. "Das fand ich so rührend. Wer einen blinden Cockerspaniel durch die Kneipe führt, muss jemand sein, der lieben kann. Auf den kann man sich verlassen."



Gegenüber RTL sagte Kretschmer, dass es bei ihm und seinem Partner keinen "klassischen Antrag" gegeben habe. Stattdessen hätten die beiden an einem gemütlichen Abend über eine mögliche Hochzeit gesprochen. Besonders wichtig seien die Eheringe, die das Paar selbst entwerfen will. "Ich finde es schön, wenn man etwas hinein schreibt, 'forever in love' zum Beispiel", so Kretschmer.

Kretschmer sieht Regenbogenfamilien kritisch

Kinder wünsche er sich aber nicht, verriet der Star bereits 2016. Der Grund: Die Gesellschaft sei "noch nicht soweit". "Ich möchte nicht, dass mein Kind in die Schule geht und alle sagen: 'Du hast zwei Väter!' Das kann natürlich passieren" (queer.de berichtete).



Guido Maria Kretschmer, einer den erfolgreichsten deutschen Modedesigner, wurde insbesondere durch seine Fernsehauftritte bekannt. Seit 2012 ist er Moderator und Juror bei die Doku-Soap "Shopping Queen" auf Vox. Er war auch zwei Staffeln lang Juror bei der RTL-Castingshow "Das Supertalent" und moderierte die RTL-Realityreihe "Deutschland schönste Frau". (dk)