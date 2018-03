,

Einem Psychiater aus dem kanadischen Toronto, der dachte, man könne Homosexualität "heilen", wurde nun wegen sexuellen Missbrauchs die Arztlizenz entzogen. Ein Komitee für Disziplinarverfahren der Ärztekammer der Provinz Ontario hatte den 72-Jährigen für schuldig befunden. Dr. Melvyn Iscove, so heißt es in der Entscheidung, habe "ein spezielles Interesse an der Behandlung von Patienten mit Problemen in Verbindung mit Homosexualität" gehabt. Er glaube, Homosexualität sei eine "sexuelle Störung".



Nach einem Bericht von thestar.com hatten sich zuvor zwei ehemalige Patienten gemeldet, die jetzt zu einer Zeugenaussage bereit waren. Die beiden Männer, die anonym bleiben wollen, erzählten von den Übergriffen in den 1980er bis 2000er Jahren.

Opfer berichten von Übergriffen in Therapiesitzung

Patient A kam zu Psychiater Iscove, um eine Depression und die "Angst, schwul zu sein" zu behandeln. Er erzählte, dass der Arzt ihn eines Tages gefragt habe: "Was möchtest du tun? Du kannst mich anfassen, wenn du möchtest." Daraufhin kam es zum Geschlechtsverkehr. Dies soll laut Zeugenaussage zehn bis 20 Mal während der Therapiesitzungen passiert sein.



Patient B gab zu Protokoll, dass er in den 1980er Jahren den Psychiater erstmals besuchte, um Depressionen und Angststörungen zu behandeln. Er habe bis dahin nur heterosexuelle Beziehungen gehabt, wurde dann aber von Iscove zu seinen Fantasien ausgefragt, "insbesondere in Bezug auf homosexuelle Gefühle". Das Disziplinar-Komitee hielt beide Zeugenaussagen für glaubwürdig.



Iscove bestreitet alle Vorwürfe. In einer Anhörung vor dem Komitee verteidigte er sich selbst. "Dr. Iscove antwortete ausweichend auf die Fragen, ob Homosexualität als Krankheit anzusehen sei und ob man sie 'heilen' müsse", heißt es im Protokoll. Er habe jedoch zugegeben, dass Patienten nur auf seine Therapieversuche reagierten, wenn sie bereit waren, Homosexualität zu bekämpfen, heißt es weiter. Iscove habe seine Behandlung an den Theorien des Dr. Edmund Bergler angelehnt.

"Heilungs"-Theorien eines Psychoanalytikers

Bergler war ein in den USA niedergelassener Psychoanalytiker. In den 1950er Jahren entwickelte er Theorien zur Entstehung von Homosexualität. In seinem Buch "Homosexuality: Disease or Way of Life" (Homosexualität: Krankheit oder Lebensweise) aus dem Jahr 1956 ging er davon aus, dass eine gleichgeschlechtliche Orientierung in der oralen Phase von Kleinkindern entsteht. Bergler galt bereits zu Lebzeiten als Außenseiter im wissenschaftlichen Diskurs, seine Theorien gelten heute als vergessen.



Homosexualität wird seit 1992 durch die Weltgesundheitsorganisation nicht mehr als Krankheit angesehen. Der Weltärztebund hatte 2013 in einer Erklärung sogenannte Konversionstherapien zur Änderung der sexuellen Orientierung verurteilt und als Verletzung von Menschenrechten eingestuft (queer.de berichtete). In der Provinz Ontario sind Konversionstherapien an Minderjährigen seit 2015 verboten. (cw)