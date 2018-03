Köln: Jugendzentrum anyway sucht Pädagogin*

Heute, 05:16h, noch kein Kommentar





Das Jugendzentrum anyway (Träger anyway e.V) für lesbische, schwule, bisexuelle und transidente Jugendliche



» sucht zum 1. Mai 2018 oder später

» für 25 oder 30 Stunden pro Woche



eine Pädagogin*



für die Offene Jugendarbeit mit lsbt* Jugendlichen bis 27 Jahren



Aufgabenschwerpunkte:

» Organisation und Betreuung eines Offenen gemischtgeschlechtlichen (schwule, lesbische und trans* Jugendliche) Cafébetriebes an verschiedenen Öffnungstagen

» Konzeptionierung und Durchführung von Projekten und öffentlichkeitswirksamen Aktionen

» Leitung von Ehrenamtler*innenteams

» Übernahme der mit dem Arbeitsbereich im Zusammenhang stehenden Verwaltungsaufgaben

» Vernetzungsarbeit



Wir erwarten:

» ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik/Sozialarbeit oder vergleichbare Qualifikation

» Qualifizierung und Erfahrung in der Offenen Jugendarbeit und die Bereitschaft, diese zu vertiefen

» eine motivierte und engagierte Mitarbeiterin*, die selbständig und verantwortlich Projekte konzeptioniert, durchführt und finalisiert

» Teamfähigkeit und vernetzendes Handeln

» einen selbstverständlichen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität sowie spezifische Kenntnisse über lsbt* Jugendliche

» Erfahrung im Antragswesen öffentlicher Geldgeber

» Geübter Umgang mit Medien, insbesondere dem Internet

» Identifikation mit den Zielen und dem Konzept des anyway e.V.



Wir bieten:

» eine unbefristete Stelle mit vorerst 25/30 Stunden pro Woche in einem interessanten und innovativen Arbeitsfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten

» Einbindung in ein multiprofessionelles Team

» regelmäßige Supervision und Fortbildung

» eine Vergütung nach Haustarif in Anlehnung an den TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst.



Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis 04.04.2018 vorzugsweise per E-Mail (alle Unterlagen in einem Pdf-Dokument) an



oder per Post an:

anyway e.V.

z.H. Jürgen Piger

Kamekestr. 14

50672 Köln



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich am 18.04.2018 ab 14.30 Uhr statt. Bewerbungsunterlagen können nur dann zurückgesandt werden, wenn ein adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Weitere Informationen erteilt Jürgen Piger unter Tel. 0221-577776.66.



Da die Betreuung der weiblichen* Jugendlichen auch das Betreuen bei Wochenendausflügen und anderen Gelegenheiten mit Übernachtungen beinhaltet, ist das Geschlecht eine wesentliche und entscheidende berufliche Qualifikation für diese Stelle (§ 8 I AGG). Aus diesen Gründen bitten wir nur um Bewerbungen von Frauen*. Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 28.05.2009 stellt dies keine Diskriminierung im Sinne des AGG dar (vgl. 8 AZR 536/08).