Elternverein NRW hetzt gegen "Die Mitte der Welt"

Zwei Männer, oberkörperfrei und "minutenlanges Küssen" – für eine konservative Aktivistin des "Elternverein NRW" ist das schon zu viel des Guten. (Bild: David Balzer / Schauspielhaus Düsseldorf)

Von Markus Kowalski

Heute, 11:33h, noch kein Kommentar

"Die Mitte der Welt" ist eine Geschichte, wie sie romantischer kaum sein könnte: Der 17-jährige Phil verliebt sich das erste Mal unsterblich in Nicolas. Der Teenager ist damit konfrontiert, sein Schwulsein, Coming-out und Erwachsenwerden unter einen Hut zu bekommen. Die Coming-of-Age-Erzählung aus dem Buch von Andreas Steinhöfel aus dem Jahr 2004 wurde nun vom Schauspielhaus Düsseldorf inszeniert.



Dem konservativen "Elternverein NRW" gefällt das gar nicht: In der "Bild"-Zeitung macht Regine Schwarzhoff, Vorstandsmitglied des Vereins, Stimmung gegen das Stück. Sie habe angeblich Anrufe von besorgen Eltern erhalten. "Die Schilderungen sind eindeutig. 14-Jährige haben sich die Augen zugehalten. Auch die widerlichen Ausdrücke wollten viele nicht hören", sagte sie der Zeitung. Kinder seien angeblich "verstört" aus dem Stück gekommen.

Schwarzhoff beklagt sich über Schimpfwörter



Phil (Kilian Ponert, l.) ist unsterblich verliebt in Nicolas (Paul Jumin Hoffmann, r.) (Bild: David Balzer / Schauspielhaus Düsseldorf)

"Es ist etwas anderes, ein Buch zu lesen", findet Schwarzhoff. Sie kritisiert, dass die Handlung der Geschichte öffentlich gezeigt werde: "Zwei junge Männer haben sich minutenlang geküsst, sich gegenseitig die Kleider vom Leib gerissen, verschwanden in eindeutiger Absicht hinterm Duschvorhang. Die Sprache war ordinär, oft wurde Fäkalsprache verwendet. Die Mutter des Protagonisten wurde ständig als Schlampe und Hure bezeichnet."



Sie fürchtet um "die natürliche Entwicklung und das Erleben von Zärtlichkeit und Liebe", die durch solche "Extremsituationen untergraben" werde. Ob es die Anrufe besorgter Eltern wirklich gab, ist unklar. Dies scheint fraglich, da das Stück bereits im November 2017 Premiere feierte. Ebenso gab es gegenüber dem Theater bislang keine Beschwerden von Besuchern oder Eltern, wie Theater-Sprecherin Martina Aschmies, gegenüber queer.de sagte. Stattdessen würden Theaterpädagogen nach jeder Vorstellung im Foyer diejenigen auffangen, die mit Fragen aus dem Stück kommen.



Die Sprecherin hatte bereits im Bild-Bericht betont, dass es "keine offenen sexuellen Szenen" in dem Stück gebe. Betroffenen hatte sie ebenso Gespräche mit Sozialpädagogen des Theaters angeboten. Doch der Elternverein habe bislang keinen Kontakt mit dem Theater aufgenommen, wie auf Nachfrage deutlich wurde.

Seit Jahren unterstützt Schwarzhoff "Demo für alle"



Im September 2017 hatte Regine Schwarzhoff auf der Hass-Bus-Tour der "Demo für alle" in Düsseldorf gesprochen. (Bild: Norbert Blech)

Dass Regine Schwarzhoff gegen LGBTI-Rechte hetzt, ist nicht neu. Zuletzt sprach sie auf einer Kundgebung der Hass-Bus-Tour in Düsseldorf, die von Hedwig von Beverfoerde und der "Demo für alle" organisiert wurde (queer.de berichtete).



Im Jahr 2015 hatte Schwarzhoff von Beverfoerde zu einem Referat nach Düsseldorf eingeladen. Das Thema damals schon: der Widerstand gegen Schulaufklärung über sexuelle Vielfalt. Doch der Auftritt missglückte, die Veranstaltung wurde von queeren Aktivisten gekapert (queer.de berichtete).



Im Düsseldorfer Theater ist man stattdessen optimistisch. Natürlich werde man an der Inszenierung nichts ändern. Denn bislang hätten, so Sprecherin Aschmies, "4.500 begeisterte Jugendliche" die Vorstellung gesehen, es sei "immer voll gewesen".

