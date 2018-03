Hamburg geht beim dritten Geschlecht voran

Marcus Meissner / flickr) Das Rathaus in Hamburg ist der Sitz des Senats, der in Berlin für das dritte Geschlecht Druck machen soll. (Bild:

Von Markus Kowalski

Heute, 13:31h,

Der Hamburger Senat soll die Große Koalition in Berlin drängen, das dritte Geschlecht für intersexuelle Menschen so schnell wie möglich einzuführen. Das geht aus einem gemeinsamen Antrag der rot-grünen Regierungsfraktionen hervor, der nun veröffentlicht wurde.



Im Oktober 2017 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Menschen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen können, einen eigenen positiven Geschlechtseintrag im Personenstandsgesetz bekommen müssen (queer.de berichtete). Die "dritte Option", die intersexuelle Aktivisten seit langem fordern, wird nun wahrscheinlich kommen.



Doch wie die gesetzliche Neuregelung genau aussehen wird, ist noch unklar. Das Urteil gibt zwei mögliche Wege vor: Entweder muss der Geschlechtseintrag im Personenstandsgesetz für alle abgeschafft werden. Oder es gibt einen dritten positiven Eintrag. Hierbei sind verschiedene Bezeichnungen möglich. Im Gespräch sind derzeit "inter", "divers" oder "anderes".

Große Koalition bislang ohne Plan

Höchste Zeit, den Gesetzentwurf zu diskutieren. Denn bis Ende des Jahres muss laut Verfassungsgericht eine Gesetzesänderung erfolgen. Doch im aktuellen Koalitionsvertrag konnte sich die neue Große Koalition in Bezug auf "geschlechtliche Vielfalt" nur auf einen nüchternen Satz einigen: "Wir werden die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hierzu umsetzen."



Dabei hatten Teile der letzten Bundesregierung die Einführung des dritten Geschlechts bereits gefordert. Im vergangenen September hatte das Familienministerium, damals unter Katarina Barley (SPD), ein Positionspapier veröffentlicht. Eine Änderung des Geschlechtseintrags sei aus verfassungsrechtlicher Perspektive geboten, schrieb das Ministerium noch vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (queer.de berichtete).

Hamburger Behörden sollen drittes Geschlecht zuerst einführen



Farid Müller, Sprecher für Lesben-/Schwulen-/Queer-Politik der Grünen Bürgerschaftsfraktion. (Bild: promo)

Der Senat der Hamburgischen Bürgerschaft soll den Prozess nun beschleunigen. In dem Antrag "Geschlechtsspezifische Diskriminierung beenden" fordern die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen die zügige Umsetzung des Urteils. Dazu soll die Hansestadt Hamburg vorangehen: Die "betroffenen Fachbehörden" sollen schauen, wo Handlungsbedarf ist, und "erste Schritte gehen", heißt es im Antrag. Sie sollen somit prüfen, ob sie bereits eigenständig ein drittes Geschlecht einführen können. Da es sich beim Personenstandsgesetz aber um ein Bundesgesetz handelt, scheint dieser Teil des Antrags eher symbolische Wirkung in Richtung Berlin zu haben.



Ebenso wird der Senat aufgefordert, wenn nötig die Umsetzung auf Bundesebene durch eine Bundesratsinitiative zu unterstützen. Außerdem soll in diesem Jahr in Hamburg mehr über die geschlechtliche Vielfalt aufgeklärt, informiert und sensibilisiert werden. So hatte es bereits der "Aktionsplan zur Akzeptanz und Anerkennung der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt" mit Blick auf die Gestaltung von Sprache, Formularen und Datenerfassungen gefordert.



"Wir Grüne wollen, dass das Verfassungsgerichtsurteil für intersexuelle Menschen ordentlich von der Großen Koalition umgesetzt wird", sagt Farid Müller, Sprecher für Lesben-/Schwulen-/Queer-Politik der Grünen Bürgerschaftsfraktion: "Und hier in Hamburg wollen wir helfen, das Urteil für die Betroffenen im Alltag ebenfalls umzusetzen." Der Antrag wird in der kommenden Bürgerschaftssitzung am 28. März eingebracht und dort wahrscheinlich beschlossen.