Neues Aids-Medikament ist wirksamer als je zuvor

Die meisten HIV-positiven Menschen haben durch Medikamente eine fast normale Lebenserwartung. Nur bei einem kleinen Prozentsatz helfen gewöhnliche Mittel nicht (Bild: Deutsche Aids-Hilfe)

Heute, 11:10h,

Es ist eine rettende Nachricht für rund 25.000 Patienten in den Vereinigten Staaten. Dort wurde das Medikament "Trogarzo" zugelassen. Es soll HIV-positiven Menschen helfen, bei denen gewöhnliche Aids-Medikamente nicht mehr anschlagen.



Gleichzeitig ist es ein bemerkenswerter medizinischer Fortschritt: Trogarzo ist das erste kommerziell vermarktete HIV-Medikament mit einem neuen Wirkprinzip seit fast zehn Jahren: Es setzt Antikörper ein. Gleichzeitig ist es das erste HIV-Medikament, das nicht täglich eingenommen werden muss.



Am 6. März wurde es von der US-Medikamentenbehörde (FDA) zugelassen. "Trogarzo ist das erste Mittel in einer neuen Kategorie von antiretroviralen Medikamenten, das einen nachweisbaren Vorteil für die Patienten haben wird, die keine Behandlungsoptionen mehr haben", sagte Jeff Murray, Vize-Chef der Abteilung für antivirale Produkte des Forschungszentrums der Medikamentenbehörde.

Für Patienten mit Resistenzen entwickelt

Die meisten HIV-positiven Patienten können erfolgreich mit einer Kombination von zwei oder mehr antiretroviraler Medikamente behandelt werden. Allerdings ist ein kleiner Prozentsatz der Infizierten gegen die bisher verfügbaren Medikamente resistent. Die Krankheit schreitet dann bei ihnen voran und wird lebensbedrohlich.



Trogarzo (Substanzname: Ibalizumab) kann ihnen nun helfen. Es muss im Gegensatz zu bisherigen Mitteln nicht täglich, sondern nur alle 14 Tage verabreicht werden. Ärzte können es dann intravenös spritzen. Es darf jedoch erst verschrieben werden, wenn gewöhnliche Medikamente bei einer Person nicht mehr ausreichend anschlagen. Trogarzo wird dann weiterhin mit Medikamenten kombiniert, die zumindest teilweise wirken.

Noch unbekannt, ob es in Deutschland zugelassen wird

Die US-Behörde hat das Medikament als "wissenschaftlichen Durchbruch für die Therapie" bezeichnet. Es wurde in einer klinischen Studie an Patienten getestet, denen mit mindestens zehn bisher verfügbaren Medikamenten nicht mehr geholfen werden konnte. Die Studie ergab gute Ergebnisse: Bei 43 Prozent der Teilnehmenden konnte die Viruslast gesenkt werden. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Durchfall, Benommenheit, Übelkeit und Hautausschlag.



Die schlechte Nachricht: Bisher ist unklar, ob und wann es in der Europäischen Union zugelassen wird. In Deutschland leben etwa 85.000 Menschen mit HIV. Diejenigen, bei denen die Medikamente wirken, haben meist eine normale Lebenserwartung. (cw)